Funglode suspende homenaje a José Rafael Lantigua y entrega de los premios por el apagón nacional

La nueva fecha del homenaje y la premiación será anunciada a través de sus canales oficiales y su página web. ( FUENTE EXTERNA )

La Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode) anunció la suspensión del homenaje al escritor y gestor cultural José Rafael Lantigua, así como de la ceremonia de entrega de los Premios Funglode/GFDD 2024.

El evento estaba previsto para este martes 11 de noviembre de 2025, a las 6:30 de la tarde, en el Auditorio Juan Bosch de la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña.

A través de un comunicado de prensa la institución explicó que la decisión fue tomada ante el apagón general que afecta actualmente a la República Dominicana, situación que impide la correcta realización del acto en condiciones técnicas y de seguridad adecuadas.

Información sobre la nueva fecha

Funglode lamentó los inconvenientes que la suspensión pueda causar al público invitado, a los medios de comunicación y a todos los participantes, al tiempo que agradeció la comprensión y el apoyo constante de la comunidad cultural que respalda sus iniciativas.

Asimismo, informó que la nueva fecha del homenaje y de la premiación será anunciada oportunamente a través de sus canales oficiales y su página web.

Los Premios Funglode/GFDD, considerados uno de los principales reconocimientos a la creación intelectual y artística del país, celebran cada año el talento nacional en las áreas de:

Literatura

Fotografía

Documental

Periodismo