Raúl Morilla representa a República Dominicana en la Bienal de Cuenca

Conos ubicados fuera de la sala con dispositivos electrónicos: “Desde el exterior, los conos invitan al transeúnte a asomarse al interior, participando indirectamente del diálogo de vigilancia y poder. ( SUMINISTRADA )

El artista dominicano Raúl Morilla se destaca en la Bienal de Cuenca, Ecuador, con su instalación “Membranas del Santuario”, una pieza que combina video, escultura y vigilancia para explorar los límites del control y la libertad en la sociedad contemporánea.

Morilla es el único dominicano invitado a participar en esta edición de la reconocida muestra de arte contemporáneo, inaugurada el 24 de octubre y abierta al público hasta el 1 de febrero de 2026, en la Antigua Escuela Central, en el centro histórico de Cuenca.

Su obra, compuesta por cinco conos tejidos en yute, una video instalación y una cámara de vigilancia, propone una mirada crítica sobre las relaciones interpersonales y la forma en que el poder se manifiesta a través de la vigilancia y la información.

¿Cuál es el mensaje de la obra?

Curada por el también dominicano Ezequiel Taveras, “Membranas del Santuario” coloca al espectador dentro de un espacio donde la observación y el control se entrelazan.

“La obra se refiere al control, no solamente en sí mismo, sino a la información sobre las personas y su vigilancia, que se ha convertido en un arma de poder actual”, explicó Morilla.

Según el artista, el poder se manifiesta en distintas formas: sexual, político, bélico y religioso.

“Visualicé esta obra partiendo del control que a través de la vigilancia existe actualmente, lo que constituye evidentemente el poder y el dominio interpersonal. Es parte de los juegos del poder, un tema que he abordado a lo largo de mi carrera”, expresó.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/11/img7766-f92a05a0.jpg Elemento de vigilancia o streaming: “La cámara de vigilancia conectada a un streaming 24/7 en la plaza permite al receptor observar lo que ocurre fuera de la sala, invirtiendo la mirada.”

¿Cómo se presenta la instalación?

La instalación se erige como un territorio de reflexión sobre la condición humana en la era de la hiperconexión y la vigilancia. Los conos proyectan imágenes que representan tensiones, encuentros y fracturas en las relaciones humanas.

Algunos elementos se encuentran fuera de la sala, lo que permite al espectador observar lo que ocurre dentro a través de dispositivos electrónicos, convirtiéndose también en parte del juego de la mirada y el control.

La propuesta incluye un streaming en vivo 24/7 transmitido desde la Plaza Las Mercedes, conectado mediante un código QR, permitiendo al público observar y ser observado simultáneamente. La obra alude al poder de la información y a cómo la sociedad ha ido cediendo su libertad a través de la digitalización y el entretenimiento.

¿Qué significa esta participación para el arte dominicano?

La participación de Raúl Morilla representa un logro significativo para el arte dominicano, al integrarse en una de las plataformas más importantes de América Latina.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/11/raul-morilla-1-1-e8a0e6c0.jpg El artista dominicano Raúl Morilla, único representante del país en la Bienal de Cuenca, Ecuador, donde expone su instalación “Membranas del Santuario”.

La Bienal de Cuenca, fundada en 1987, reúne a 53 artistas internacionales y 17 curadores, con el tema The Game: Una Bienal de Bienales, que explora el juego como metáfora de las dinámicas sociales, políticas y culturales del presente.

El director curatorial Hernán Pacurucu destacó que el juego, lejos de ser solo un acto lúdico, es una metáfora activa para cuestionar y participar en los debates contemporáneos.

Con esta participación, Morilla reafirma su posición como uno de los artistas dominicanos más propositivos del arte contemporáneo, llevando al escenario internacional una reflexión profunda sobre el control, la observación y la libertad individual.