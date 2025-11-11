La periodista Vivian Jiménez pone a circular el libro de cuentos "La mujer del río"

La periodista Vivian Jiménez firma su nuevo libro de cuentos "La mujer del río". ( FUENTE EXTERNA )

La periodista y narradora Vivian Jiménez Quiñones acaba de sumar un nuevo logro a su trayectoria con la publicación de su libro de cuentos La mujer del río, incluido en la reconocida colección bibliográfica del Banco Central de la República Dominicana.

La obra fue presentada durante un acto celebrado en la biblioteca del Banco Central, en el que también se pusieron en circulación los títulos Una mirada a la Décima, del crítico literario Luis Beiro, y Porque hay huellas tuyas en mi jardín, del historiador, poeta y académico Tulio Cordero.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/11/1000105815-3a0774bb.jpg José Alcántara Almánzar, director cultural del Banco Central; Tulio Cordero, escritor y poeta; Vivian Jiménez Quiñones, periodista y escritora; el gobernador del Banco Central, Héctor Valdez Alvizu; la vicegobernadora del Banco Central, Clarissa de la Rocha; Luis Beiro, escritor y crítico literario: y Ervin Novas Bello, gerente del Banco Central. (FUENTE EXTERNA)

El evento estuvo encabezado por el gobernador del Banco Central, Héctor Valdez Albizu, quien tuvo a su cargo las palabras de bienvenida y ofreció detalles biográficos de los tres autores. Varios funcionarios de la institución acompañaron la actividad.

Un libro que honra la tradición del cuento dominicano

Durante la presentación de La mujer del río, el ensayista y crítico literario José Alcántara Almánzar, director del Departamento Cultural del Banco Central, destacó la solidez narrativa del libro y la madurez literaria de su autora.

"Vivian demuestra ser conocedora de los mecanismos de un género que, como el cuento, presenta grandes desafíos a quien lo cultiva, no solo por la lucha del escritor contra el tiempo, sino por el intrincado camino hacia una ficción verosímil con un cierre convincente", expresó.

Alcántara Almánzar también subrayó que las narraciones de La mujer del río se inscriben en la corriente neorrealista que Juan Bosch llevó a su máxima expresión, y que la influencia del maestro es palpable tanto en los temas como en el modo de contar.

"Cada cuento ha sido escrito con la lúcida conciencia de una autora que sabe lo que tiene entre manos y conduce a sus personajes con pulso firme a través de sus historias", añadió.

Al finalizar el acto, Vivian Jiménez agradeció al Banco Central por incluir su obra en la colección y por reconocer su trabajo literario.

Una carrera marcada por la palabra y el compromiso

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/11/1000106818-d2bcb237.jpg

Nacida en Bonao, Vivian cuenta con una amplia trayectoria en el periodismo dominicano. Ha sido reportera, editora y correctora de estilo en medios como El Caribe, El Siglo, Última Hora, Listín Diario y Diario Libre, además de colaborar en las revistas Rumbo y Hábitat.

Su experiencia también se ha extendido a los ámbitos de relaciones públicas y comunicación estratégica, tanto en el sector público como en el privado.

Ha participado como redactora y editora de diversas publicaciones empresariales e institucionales, y fue docente en la Escuela de Comunicación de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra.

A lo largo de su carrera, ha recibido varios reconocimientos, entre ellos una mención honorífica del Club de Corresponsales de Prensa Extranjera en 1991, en la categoría Servicio a la Comunidad, por trabajos publicados en El Siglo.

También obtuvo el Gran Premio del Concurso de Periodismo Turístico Epifanio Lantigua 2009, junto a la categoría Prensa Impresa, por una serie de reportajes sobre el carnaval dominicano publicados en Diario Libre.

Actualmente, reside en Florida, donde continúa ejerciendo su pasión por la palabra como editora de publicaciones y correctora de estilo.



