La periodista Yinett Santelises pone en circulación "El vuelo de Sina"

La periodista y escritora Yinett Santelises puso en circulación su más reciente libro, El vuelo de Sina, una reconstrucción narrativa que rescata la historia de Sina Cabral, una de las mujeres dominicanas que enfrentaron con valentía la represión de la dictadura de Rafael Leonidas Trujillo.

El acto de presentación contó con la participación de la historiadora Mu-Kien Adriana Sang Ben, Sina Cabral, protagonista de la obra, y la escritora y editora Rosa Silverio, quienes destacaron el valor testimonial y literario del texto, así como su aporte a la preservación de la memoria histórica nacional.

Durante sus palabras, Santelises expresó su gratitud hacia Cabral "por permitirme el privilegio de contar su historia y dedicar tantas horas a responder mis preguntas, aun cuando rememorar algunos hechos resultaba doloroso".

La autora explicó que en la década de 1950, mientras muchas jóvenes soñaban con el matrimonio y la vida doméstica, Sina Cabral aspiraba a ser ingeniera arquitecta y vivir en un país libre.

Ese deseo de libertad la llevó a coincidir con otras mujeres que también anhelaban estudiar y ejercer carreras profesionales en un contexto dominado por el miedo y la censura.

En enero de 1960, Cabral fue apresada y torturada en la cárcel trujillista La Cuarenta, junto a otras seis mujeres del Movimiento Revolucionario 14 de Junio:

Minerva y María Teresa Mirabal

Dulce Tejada

Asela Morel

Fe Ortega

Miriam Morales

Todas ellas simbolizan la resistencia civil y el valor de las mujeres frente a uno de los regímenes más represivos de América Latina.

Santelises relató que conoció la historia de Sina de manera fortuita, a través de una grabación del exministro Antonio Isa Conde, quien en su juventud fue amigo de Cabral y de las hermanas Mirabal. "Escuchar su voz recordando aquellos años me conmovió profundamente. Desde entonces supe que esa historia debía contarse", comentó la autora.

Con El vuelo de Sina, Yinett Santelises entrega al país una obra necesaria: una invitación a recordar, honrar y aprender del coraje de quienes, con su vida, ayudaron a construir la libertad que hoy disfrutamos.

El origen del libro

El discurso de doña Sina Cabral inició compartiendo el origen del libro:

"Nació de la petición de mi queridísimo amigo Tony Isa, recientemente fallecido, en el sentido de ayudar a una de sus colaboradoras, desconocida para mi hasta entonces, en la elaboración de su tesis de grado de maestría en la universidad de Valencia, España, que estaría inspirada en mi historia de vida".

Evidentemente accedió y colaboró, de manera sostenida, compartiendo investigaciones propias de fuentes primarias y secundarias. Con ellas se materializó la tesis de Yinett Santelises y luego el libro en cuestión.

"Me siento orgullosa de haber aportado a mi país, un ejemplo de amor, eficiencia y pulcritud en el desempeño de las funciones públicas y privadas, que me toco desempeñar, siempre inspirada en los principios y conductas ejemplares de mis padres, Tobías y Josefa, quienes, desde Salcedo, respetaron mis decisiones a pesar de sufrir con ellas", añadió.

Confesó que no le fue fácil para su recuperar mi estabilidad emocional después de haber sufrido las duras pruebas a que fue sometida, "pero mi fuerza de voluntad y el convencimiento de haber cumplido con mi deber hacia mi patria, me proporcionaron el coraje para continuar desde el exilio la lucha emprendida".

Contó que de regreso al país, a inicios del 1962, se incorporó de inmediato al ya partido político 14 de junio, aunque por breve tiempo, partió nueva vez al extranjero a finales de 1963 a construir su familia junto a Luis Del Rosario y sus dos hijos, Sina Altagracia y Luis Armando.