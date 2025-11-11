Raeldo López anuncia el cierre de Chao Café Teatro

Raeldo López, propietario de Chao Café Teatro, en el camerino del centro cultural. El productor anunció que cierra el estblecimiento comercial.

El actor, productor y locutor Raeldo López anunció el cierre de Chao Café Teatro, que operaba en Santo Domingo desde 2016. La decisión se debe a la situación económica, que ha afectado a pequeños negocios en el país.

En un video publicado en su cuenta de Instagram, López informó que su equipo no pudo mantener el espacio debido a los costos operativos y la reducción del consumo. El cierre se suma al del negocio gastronómico Los Buenos Hermanos, que tuvo que cesar operaciones en junio de este año.

López anunció además la creación de un reality documental titulado "El principio del fin", en el que busca registrar el proceso de cierre de negocios y conversar con otros emprendedores afectados.

La última función de la obra "Escuela para Mujeres" se realizará el m artes 25 de noviembre , coincidiendo con el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer , y dará inicio al desmontaje del teatro.

Fundado en 2016, Chao Café Teatro se destacó por ofrecer una combinación de cultura, humor y arte independiente.