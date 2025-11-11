Tiffany Padilla lanza su primera novela "Una Chica Sola en New York"

La obra está disponible en formato físico a través de Amazon y del portal de Tiffany Padilla. ( FUENTE EXTERNA )

La joven dominicana Tiffany Padilla debutó hoy oficialmente en el mundo literario con el lanzamiento de su primera novela, Una Chica Sola en New York, una obra que explora con sensibilidad el viaje emocional de migrar, enfrentar la ansiedad y reencontrarse consigo misma lejos de casa.

Disponible en formato físico a través de Amazon y del portal www.tiffanypadilla.com, la obra se inspira en hechos reales y se convierte en un testimonio profundamente humano sobre lo que implica comenzar de nuevo en una ciudad tan intensa como Nueva York, llevando consigo no solo una maleta, sino un universo de emociones y silencios.

A los 20 años, Padilla emigró sola a la Gran Manzana, una experiencia que marcó el inicio de un proceso de transformación personal y espiritual. Con una narrativa honesta y reflexiva, la autora aborda temas como la ansiedad, los trastornos alimenticios, la soledad emocional y la fe como refugio en medio del caos.

"Escribí este libro para quienes se sienten demasiado sensibles para este mundo, para los que cargan luchas invisibles y aun así siguen de pie", expresa Padilla.

Una Chica Sola en New York comenzó como un diario personal, escrito apenas un mes después de su llegada a Estados Unidos. Con el paso de los años, ese cuaderno se transformó en una novela construida durante cinco años, a modo de acto de reconstrucción emocional. El resultado es una obra valiente, sincera y esperanzadora.

Más allá del relato individual, Tiffany resalta la importancia de los vínculos humanos: los pequeños encuentros, las frases que sanan, los silencios que acompañan. En su estilo íntimo y directo, convierte su historia personal en una carta abierta para todos los que alguna vez se han sentido perdidos, rotos o solos.

Criada en un hogar de fe, Padilla encontró en la escritura un refugio desde temprana edad. Con este debut, se posiciona como una nueva voz de la narrativa dominicana contemporánea, capaz de transformar la vulnerabilidad en arte y la experiencia en consuelo compartido.

Esencia solidaria

Las ventas darán esperanza a otros.

Como parte del lanzamiento, la autora presenta también la Alive Chapter Foundation, una organización sin fines de lucro nacida del mismo dolor que inspiró su libro. Su misión es ofrecer apoyo a personas que enfrentan trastornos alimenticios o atraviesan procesos emocionales similares.

Con un gesto profundamente solidario, Tiffany Padilla ha decidido donar todas las ganancias de la novela a esta fundación, haciendo que cada ejemplar vendido se convierta en una semilla de ayuda y esperanza.