La exposición "Miguel Ángel vivo + inmersivo" llega por primera vez a República Dominicana

El genio inmortal del renacimiento, Miguel Ángel Buonarroti, revive como nunca antes en "Miguel Ángel Vivo + Inmersivo".

El genio inmortal del renacimiento, Miguel Ángel Buonarroti, revive como nunca antes en "Miguel Ángel Vivo + Inmersivo", una exhibición que aterriza por primera vez en República Dominicana a partir del 28 de noviembre en la Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte y el Museo de Historia y Geografía.

Esta experiencia, producida por JELF Productions y ESA Live, sumergirá al público en la vida y obra de uno de los artistas más grandes de la historia, que con gran éxito ha recorrido Miami, Colombia, New York, Perú.

La exposición, que tendrá una duración de 45 días, promete envolver a los asistentes a través de una narrativa envolvente llena de arte, emoción y tecnología.

Los productores Javier Espitia, Víctor Nicolás y María Fernanda Reyes expresaron que traer esta experiencia al país los llena de orgullo ya que es una joya del arte que el pueblo dominicano podrá disfrutar.

"Esta exposición es una forma de acercar la grandeza del arte clásico a nuevas generaciones, y de seguir apostando por la cultura en nuestro país", destacaron.

También, resaltaron que habrá un espacio donde los visitantes, críticos de arte y público en general podrán conversar y hablar de las obras, mientras degustan el menú del bar.

Más detalles

Las boletas están disponibles en Tix.do a un precio general de 800 pesos por persona .

. La producción informó que los niños en edades de 1 a 5 años tendrán entrada gratuita , y de 6 años hasta los 12, pagarán el 50 %, mientras que los grupos de centros educativos e iglesias también pagarán un 50 % del costo total de la boleta.

, y de 6 años hasta los 12, pagarán el 50 %, mientras que los grupos de centros educativos e iglesias también pagarán un 50 % del costo total de la boleta. La exposición estará abierta al público desde el 28 de noviembre durante 45 días.

