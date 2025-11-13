GTA VI vuelve a retrasarse: Rockstar mueve el lanzamiento a noviembre de 2026

Imagen de Grand Theft Auto VI, el esperado título de Rockstar Games cuya fecha de lanzamiento fue aplazada para el 19 de noviembre de 2026. ( FUENTE EXTERNA )

Grand Theft Auto VI, posiblemente el juego más esperado de la última década, vuelve a correrse en el calendario. The New York Times reportó que Rockstar Games decidió aplazar nuevamente la salida del título, que ahora está prevista para el 19 de noviembre de 2026.

Rockstar pidió disculpas a la comunidad y aseguró que el tiempo adicional es necesario para entregar el juego "con el nivel de pulido que esperan y merecen". En un estudio conocido por su obsesión con los detalles, el mensaje caló entre la frustración y la resignación de los fans.

El NYT destaca que GTA VI llevará de vuelta a los jugadores a Leonida, una versión ficticia de Florida, con un mapa mucho más ambicioso que todo lo visto en la saga: desde versiones hiperrealistas de los cayos hasta pantanos estilo Everglades y ciudades que respiran actividad a toda hora.

Los tráilers —capturados directamente del gameplay— muestran embotellamientos, playas agitadas, clubes nocturnos saturados de neón y un nivel de detalle que parece diseñado para exprimir la generación actual de consolas.

Lucia, la nueva protagonista que cambia la historia de la franquicia

Una de las grandes apuestas es Lucia Caminos, el primer personaje femenino jugable en casi 30 años de GTA. Sale de prisión, se mete en una conspiración criminal y forma pareja —sentimental y delictiva— con Jason Duval, un exsoldado. La historia recogerá esa dinámica al estilo Bonnie y Clyde, según explica el reportaje.

Rockstar también adelantó personajes secundarios peculiares: un teórico de conspiración, un grupo de hip-hop metido en atracos y otras figuras que completan el caos característico de la saga.

GTA V ha vendido más de 210 millones de copias, impulsado por el fenómeno cultural de GTA Online, donde miles de jugadores y streamers han convertido el mundo virtual en un teatro interactivo.

Con ese historial, las expectativas para GTA VI son altísimas. Y los retrasos no sorprenden. Rockstar tiene fama de tomarse su tiempo: L.A. Noire, Max Payne 3 y hasta GTA III sufrieron aplazamientos.

¿En qué plataformas estará disponible?

Por ahora, solo se ha confirmado para PlayStation 5 y Xbox Series X|S|Xbox Series X|S. El NYT señala que Rockstar suele lanzar sus versiones de PC más tarde y todavía no hay información concreta sobre si llegará a la nueva Nintendo Switch 2.