Guille Martín: una estrella en ascenso que conquista las tablas y se abre camino en el cine

Con apenas 26 años, Guille Martín se ha consolidado como uno de los talentos jóvenes más versátiles y prometedores del teatro musical dominicano.

Su presencia en escena, rango vocal y capacidad de transformarse en cada personaje lo han posicionado como una figura en constante ascenso dentro de las artes escénicas nacionales. Solo en los últimos meses de 2025 ha protagonizado tres musicales de gran relevancia.

Desde su infancia, Guille mostró un talento natural para el canto, iniciando su formación a los ocho años. Sin embargo, fue en 2019 cuando dio el salto profesional, perfeccionando su actuación con referentes del teatro dominicano y marcando el inicio de una carrera prometedora.

Su trayectoria es diversa y destacada. Ha sido protagonista de producciones de gran formato como "Bob Esponja: El Musical" (2025), interpretando al icónico personaje; "El Principito" (2025), en el rol protagónico; y "Rock of Ages" (2024), dando vida a Drew Boley, uno de sus papeles más aclamados. Además, ha participado en títulos como "Mamma Mia", "Matilda", "Anastasia", "Cuento de Navidad" y "Spelling Bee", consolidando su reputación como un actor disciplinado y en constante evolución. Entre sus roles más destacados están "Dimitri" en Anastasia y "Bob Esponja" en la obra homónima.

Actualmente, Guille forma parte del elenco principal de "Cabaret", musical que se presenta los días 14 y 15 de noviembre en Theamus Teatro Musical, una producción que revive este clásico del teatro mundial con una propuesta innovadora y provocadora.

Además, el artista participará próximamente en el evento "Lin-Manuel Miranda Songbook", un tributo íntimo a piano y voz que celebrará al creador de Hamilton, In the Heights, Moana y Encanto. La función, programada para el 26 de noviembre, contará con la dirección musical del maestro Hari Solano y las interpretaciones de Guille Martín y Luisa Ramírez, junto a invitados especiales.

Su versatilidad le ha permitido interpretar personajes tiernos, intensos y cómicos con dominio actoral y vocal, mientras que su experiencia en cine y comerciales demuestra que se proyecta como un intérprete integral en distintos formatos.

Más

El nombre de Guille Martín ya figura entre las nuevas promesas del teatro musical y el cine dominicano, y su ascendente carrera sugiere que lo mejor de este joven artista aún está por venir.