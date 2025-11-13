VIDEO | De los números al escenario: Marcelo Gonell, el contador que conquistó con humor DGT
Con su humor cercano y anécdotas de la vida cotidiana, este contador de La Vega logró conquistar al público y avanzar a la siguiente etapa del concurso
Marcelo Gonell, originario de La Vega, conquistó al público y a los jueces de Dominicana´s Got Talent gracias a su humor cercano, auténtico y lleno de ingenio, avanzando así a la siguiente etapa del concurso.
"Soy Marcelo Gonell y me dedico al stand-up desde hace pocos meses. Trabajo en contabilidad, así que soy un contador que también hace reír", comenta a Diario Libre entre risas.
Su estilo combina experiencias de la vida cotidiana con recuerdos de su niñez en La Vega, anécdotas escolares y observaciones agudas que conectan de inmediato con el público.
Durante su rutina, Marcelo hizo guiños a la cultura pop y series conocidas como Death Note, bromeando con su particular chispa.
A pesar de los nervios previos, confiesa que no siente miedo escénico: "Siempre he manejado bien la tensión antes de salir al escenario, y la reacción de la gente fue increíble. Incluso Irving me felicitó y me estaba derritiendo por dentro, aunque con mi cara seria no se notaba", relató.
Gonell ve un crecimiento prometedor en la escena del stand-up en República Dominicana. "Hay cada vez más espacios como The Green Room o Local 3, y más comediantes que toman esto como profesión. Hacer reír es un oficio que se aprende y se perfecciona con práctica y autocrítica", señala.
Para quienes quieren iniciarse en el stand-up, su consejo es claro: "Probar en open mics, aprender la estructura de un chiste y aceptar la reacción del público, incluso si es negativa. Es la mejor manera de mejorar".
- Si resulta ganador del concurso, Marcelo planea invertir el premio en mejorar la calidad de vida de su familia y contratar asesoría financiera.
Con su humor campechano, ingenioso y lleno de calidez, Marcelo Gonell demuestra que la comedia basada en la vida diaria puede conquistar corazones y arrancar sonrisas en cualquier escenario.