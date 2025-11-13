Marcelo Gonell, originario de La Vega, conquistó al público y a los jueces de Dominicana´s Got Talent gracias a su humor cercano, auténtico y lleno de ingenio, avanzando así a la siguiente etapa del concurso.

"Soy Marcelo Gonell y me dedico al stand-up desde hace pocos meses. Trabajo en contabilidad, así que soy un contador que también hace reír", comenta a Diario Libre entre risas.

Su estilo combina experiencias de la vida cotidiana con recuerdos de su niñez en La Vega, anécdotas escolares y observaciones agudas que conectan de inmediato con el público.

Durante su rutina, Marcelo hizo guiños a la cultura pop y series conocidas como Death Note, bromeando con su particular chispa.

A pesar de los nervios previos, confiesa que no siente miedo escénico: "Siempre he manejado bien la tensión antes de salir al escenario, y la reacción de la gente fue increíble. Incluso Irving me felicitó y me estaba derritiendo por dentro, aunque con mi cara seria no se notaba", relató.

Gonell ve un crecimiento prometedor en la escena del stand-up en República Dominicana. "Hay cada vez más espacios como The Green Room o Local 3, y más comediantes que toman esto como profesión. Hacer reír es un oficio que se aprende y se perfecciona con práctica y autocrítica", señala.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/13/06082025-entrevista-clasificados-en-dominicana-got-talent---samil-mateo-dominici25-2a77f42b.jpg Marcelo Gonell posa para Diario Libre.

Para quienes quieren iniciarse en el stand-up, su consejo es claro: "Probar en open mics, aprender la estructura de un chiste y aceptar la reacción del público, incluso si es negativa. Es la mejor manera de mejorar".

Si resulta ganador del concurso, Marcelo planea invertir el premio en mejorar la calidad de vida de su familia y contratar asesoría financiera.

Con su humor campechano, ingenioso y lleno de calidez, Marcelo Gonell demuestra que la comedia basada en la vida diaria puede conquistar corazones y arrancar sonrisas en cualquier escenario.