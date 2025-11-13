×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Patricia Peña
Patricia Peña

Patricia Peña debuta en el stand-up con "Mal gusto"

Peña tendrá presentaciones en Estados Unidos, Puerto Rico y países de Latinoamérica

    Expandir imagen
    Patricia Peña debuta en el stand-up con Mal gusto
    La comediante Patricia Peña iniciará una gira internacional en 2026. (FUENTE EXTERNA)

    La creadora de contenido y emprendedora dominicana Patricia Peña consolida una nueva faceta en su carrera con su espectáculo de comedia "Malgusto", una propuesta fresca, honesta y profundamente divertida que marca su debut oficial en el mundo del stand-up, bajo la producción general de Josué Hirujo.

    El show contó con cuatro funciones completamente vendidas: tres en Santo Domingo 18, 31 octubre, 1 de noviembre y una en Santiago el 7 de noviembre 2025.

    El proyecto, que comenzó a gestarse en febrero de este año con presentaciones en open mics, fue evolucionando hasta convertirse en un show completo de 60 minutos, Patricia logra combinar humor, reflexión y autenticidad en un monólogo que retrata con ingenio el universo interior de las mujeres.

    Expandir imagen
    Infografía
    La creadora de contenido realizará una gira en 2026. (FUENTE EXTERNA)

    Desde las relaciones amorosas y las amistades femeninas, hasta el crecimiento personal, las redes sociales y la salud mental, esta rutina invita a reírse de la vida, de uno mismo y de esos temas que a veces preferimos callar, indica una nota de prensa.

    En distintas funciones, el opening estuvo a cargo de las comediantes Laura Nanita y Begoña Guillén, quienes aportaron su toque especial al inicio del espectáculo.

    "El humor siempre ha sido una herramienta para aligerar la vida y conectar con los demás. En este show me muestro sin filtros, desde la verdad y con muchas risas de por medio", expresó Patricia tras el éxito de sus presentaciones.

    Tras cerrar su última función en Santiago, Patricia celebra una primera temporada exitosa y anuncia que iniciará una gira internacional en 2026, con presentaciones previstas en Estados Unidos, Puerto Rico y países de Latinoamérica.

    Un cierre de año con nuevas experiencias

    Expandir imagen
    Infografía
    Los shows estuvieron a casa llena.

    Como cierre de un año cargado de logros, Patricia Peña también ha llevado su humor a otros escenarios, participando como stand-upera invitada en el programa televisivo "Chévere Nights Live", conducido por Milagros Germán, y en el evento internacional "Eres Única – Equipaje de Una Mujer" en Panamá, donde fue recibida con gran entusiasmo por un público que celebró su estilo cercano, auténtico y lleno de propósito.

    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.