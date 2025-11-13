Patricia Peña debuta en el stand-up con "Mal gusto"

La comediante Patricia Peña iniciará una gira internacional en 2026. ( FUENTE EXTERNA )

La creadora de contenido y emprendedora dominicana Patricia Peña consolida una nueva faceta en su carrera con su espectáculo de comedia "Malgusto", una propuesta fresca, honesta y profundamente divertida que marca su debut oficial en el mundo del stand-up, bajo la producción general de Josué Hirujo.

El show contó con cuatro funciones completamente vendidas: tres en Santo Domingo 18, 31 octubre, 1 de noviembre y una en Santiago el 7 de noviembre 2025.

El proyecto, que comenzó a gestarse en febrero de este año con presentaciones en open mics, fue evolucionando hasta convertirse en un show completo de 60 minutos, Patricia logra combinar humor, reflexión y autenticidad en un monólogo que retrata con ingenio el universo interior de las mujeres.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/13/img-20251112-wa0338-abf3e631.jpg La creadora de contenido realizará una gira en 2026. (FUENTE EXTERNA)

Desde las relaciones amorosas y las amistades femeninas, hasta el crecimiento personal, las redes sociales y la salud mental, esta rutina invita a reírse de la vida, de uno mismo y de esos temas que a veces preferimos callar, indica una nota de prensa.

En distintas funciones, el opening estuvo a cargo de las comediantes Laura Nanita y Begoña Guillén, quienes aportaron su toque especial al inicio del espectáculo.

"El humor siempre ha sido una herramienta para aligerar la vida y conectar con los demás. En este show me muestro sin filtros, desde la verdad y con muchas risas de por medio", expresó Patricia tras el éxito de sus presentaciones.

Tras cerrar su última función en Santiago, Patricia celebra una primera temporada exitosa y anuncia que iniciará una gira internacional en 2026, con presentaciones previstas en Estados Unidos, Puerto Rico y países de Latinoamérica.

Un cierre de año con nuevas experiencias

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/13/img-20251112-wa0342-3a5a0228.jpg Los shows estuvieron a casa llena.

Como cierre de un año cargado de logros, Patricia Peña también ha llevado su humor a otros escenarios, participando como stand-upera invitada en el programa televisivo "Chévere Nights Live", conducido por Milagros Germán, y en el evento internacional "Eres Única – Equipaje de Una Mujer" en Panamá, donde fue recibida con gran entusiasmo por un público que celebró su estilo cercano, auténtico y lleno de propósito.