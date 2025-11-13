"Viva Flamenco": tributo al arte que se baila con el alma y emociona al corazón
Más de 80 bailarinas darán vida a este arte universal, dirigidas por Leslie Ricardo
El próximo domingo 16 de noviembre, la Sala Máximo Avilés Blonda del Palacio de Bellas Artes se llenará de compás, fuerza y emoción con "Viva Flamenco", un espectáculo que celebra el Día Internacional del Flamenco y rinde homenaje a una de las expresiones artísticas más apasionadas y universales.
Producido por la Escuela de Danzas Leslie Ricardo, el montaje reúne a más de 80 bailarinas en formación, quienes mostrarán la evolución de su aprendizaje a través de coreografías llenas de energía, precisión y sentimiento.
La propuesta recorre distintos estilos del flamenco —desde la intensidad de la caña y la alegría de las sevillanas, hasta la energía festiva de las bulerías— ofreciendo al público una experiencia sensorial que combina ritmo, fuerza y color.
Acompañadas por música flamenca y por los icónicos complementos del baile español —mantones, castañuelas, batas de cola y abanicos—, las bailarinas interpretan un repertorio que celebra el carácter, la disciplina y la libertad que este arte encierra.
- "Viva Flamenco nace del deseo de celebrar este arte en su día internacional, pero también de honrar lo que el flamenco representa en nuestras vidas, y todo el arduo trabajo de aprendizaje de mis alumnas durante un año. El público puede esperar una experiencia llena de fuerza, color y emoción, donde cada baile cuenta una historia", expresa Leslie Ricardo, directora artística del evento.
El arte como camino de descubrimiento
Sobre el proceso de preparación, Leslie comparte que se trata de "un camino de entrega, disciplina y crecimiento. Trabajamos técnica, interpretación y también conexión emocional. Cada ensayo es una oportunidad para que mis alumnas se descubran a sí mismas, y para mí, es un privilegio ver cómo florecen, cómo avanzan y cómo conectan unas con otras".
Con décadas formando a nuevas generaciones, la maestra, bailaora y coreógrafa reconoce que lo que más disfruta de enseñar es "ver cómo el flamenco transforma".
Para la docente enseñar no solo es formar bailarinas, sino ayudar a que cada una encuentre su fuerza, su belleza y su voz. Disfruto verlas descubrir lo que son capaces de lograr cuando bailan desde el alma.
Un sueño que sigue creciendo
Sobre el futuro de su escuela, Leslie confiesa: "Sueño con seguir expandiendo el amor por la danza española en República Dominicana, crear más espacios de formación artística y seguir llevando el nombre de nuestra escuela y de la Escuela de Flamenco de Andalucía con orgullo, incluso a otros horizontes. Pero sobre todo, sueño con seguir inspirando a nuevas generaciones a vivir el arte con autenticidad y entrega".
Para Leslie Ricardo, el flamenco puede resumirse en tres palabras: pasión, arte y libertad.
Y "Viva Flamenco" es precisamente eso: una celebración del alma, un tributo al legado y una invitación a sentir el poder de un arte que se baila con el corazón.
Domingo 16 de noviembre, 7:00 pm, en el Palacio de Bellas Artes. Boletas en Tix.do.