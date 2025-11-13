"Viva Flamenco": tributo al arte que se baila con el alma y emociona al corazón

Bajo la dirección de Leslie Ricardo, más de 80 bailarinas protagonizan "Viva Flamenco", una celebración del arte universal del flamenco. ( FUENTE EXTERNA )

El próximo domingo 16 de noviembre, la Sala Máximo Avilés Blonda del Palacio de Bellas Artes se llenará de compás, fuerza y emoción con "Viva Flamenco", un espectáculo que celebra el Día Internacional del Flamenco y rinde homenaje a una de las expresiones artísticas más apasionadas y universales.

Producido por la Escuela de Danzas Leslie Ricardo, el montaje reúne a más de 80 bailarinas en formación, quienes mostrarán la evolución de su aprendizaje a través de coreografías llenas de energía, precisión y sentimiento.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/13/2a936096-d6c6-44f9-920d-f17910fc19d6-1da27065.jpg

La propuesta recorre distintos estilos del flamenco —desde la intensidad de la caña y la alegría de las sevillanas, hasta la energía festiva de las bulerías— ofreciendo al público una experiencia sensorial que combina ritmo, fuerza y color.

Acompañadas por música flamenca y por los icónicos complementos del baile español —mantones, castañuelas, batas de cola y abanicos—, las bailarinas interpretan un repertorio que celebra el carácter, la disciplina y la libertad que este arte encierra.

"Viva Flamenco nace del deseo de celebrar este arte en su día internacional, pero también de honrar lo que el flamenco representa en nuestras vidas, y todo el arduo trabajo de aprendizaje de mis alumnas durante un año. El público puede esperar una experiencia llena de fuerza, color y emoción, donde cada baile cuenta una historia", expresa Leslie Ricardo, directora artística del evento.

El arte como camino de descubrimiento

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/13/492129d6-a9be-447e-a9cf-741ff590d51d-d5c462b8.jpg

Sobre el proceso de preparación, Leslie comparte que se trata de "un camino de entrega, disciplina y crecimiento. Trabajamos técnica, interpretación y también conexión emocional. Cada ensayo es una oportunidad para que mis alumnas se descubran a sí mismas, y para mí, es un privilegio ver cómo florecen, cómo avanzan y cómo conectan unas con otras".

Con décadas formando a nuevas generaciones, la maestra, bailaora y coreógrafa reconoce que lo que más disfruta de enseñar es "ver cómo el flamenco transforma".

Para la docente enseñar no solo es formar bailarinas, sino ayudar a que cada una encuentre su fuerza, su belleza y su voz. Disfruto verlas descubrir lo que son capaces de lograr cuando bailan desde el alma.

Un sueño que sigue creciendo

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/13/b41b476d-61dc-4f7f-b4c4-c216c59685bc-9c5b5e99.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/13/74409fec-c23f-4bd5-9bc1-79b655bf6bc8-c2ff019f.jpg

Sobre el futuro de su escuela, Leslie confiesa: "Sueño con seguir expandiendo el amor por la danza española en República Dominicana, crear más espacios de formación artística y seguir llevando el nombre de nuestra escuela y de la Escuela de Flamenco de Andalucía con orgullo, incluso a otros horizontes. Pero sobre todo, sueño con seguir inspirando a nuevas generaciones a vivir el arte con autenticidad y entrega".

Para Leslie Ricardo, el flamenco puede resumirse en tres palabras: pasión, arte y libertad.

Y "Viva Flamenco" es precisamente eso: una celebración del alma, un tributo al legado y una invitación a sentir el poder de un arte que se baila con el corazón.

Domingo 16 de noviembre, 7:00 pm, en el Palacio de Bellas Artes. Boletas en Tix.do.