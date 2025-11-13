Zoe Saldaña envía mensaje de apoyo al equipo dominicano previo al “Showdown: RD vs PR”

En medio del rodaje de la tercera temporada de la exitosa serie de Paramount+, Lioness, la reconocida actriz dominico-estadounidense y ganadora del Óscar Zoé Saldaña se tomó un momento para enviar un mensaje de aliento al equipo que representará a la República Dominicana en el esperado encuentro deportivo y cultural “Showdown: RD vs PR”, que se celebrará este sábado 15 de noviembre en el Citi Field de Nueva York.

“Hola. Desde el set de Lioness, a la República Dominicana: ¡Arriba Quisqueya!”, expresó la actriz en un breve video que rápidamente se volvió viral en redes sociales, generando entusiasmo entre fanáticos dominicanos y puertorriqueños. Saldaña, quien también ha sido reconocida con el Gran Soberano en su país natal, se encuentra actualmente filmando la nueva temporada de Lioness junto a su hermana Cisely, quien la asiste en la producción bajo la empresa familiar Cinestar Pictures, que dirige junto a su otra hermana, Mariel Saldaña.

El “Showdown: RD vs PR”, respaldado por la Asociación de Peloteros Profesionales de Puerto Rico (APPPR), la Federación Nacional de Peloteros Profesionales de la República Dominicana (FENAPEPRO) y con el apoyo de MLB y los New York Mets, marcará el primer enfrentamiento tipo All-Star Game entre las selecciones profesionales de béisbol de ambos países en territorio continental de Estados Unidos.

Desde su anuncio, el evento ha despertado un gran interés entre la fanaticada caribeña, provocando una alta demanda de boletos que llevó a habilitar nuevas secciones en el Citi Field.

Durante el evento, se rendirá homenaje a dos leyendas del béisbol caribeño. La APPPR dedicará el juego al puertorriqueño Carlos Delgado, quien será reconocido por su legado y fungirá como dirigente honorario del equipo de Puerto Rico. En su honor, todos los jugadores boricuas vestirán el número 21, el mismo que utilizó durante su carrera con los Mets de Nueva York.

Por su parte, la Fenapepro dedicará el encuentro al dominicano Robinson Canó, quien disputará su último partido profesional en suelo estadounidense. Los jugadores del equipo dominicano portarán el número 24 en tributo a su trayectoria.

El partido está programado para iniciar a la 1:00 p.m. (EST) y contará con un Pre-Game Party desde las 10:30 a.m., con música en vivo, gastronomía típica y actividades familiares. Los himnos nacionales serán interpretados por las estrellas de la música tropical Héctor Acosta “El Torito” (por República Dominicana) y Gilberto Santa Rosa (por Puerto Rico).

