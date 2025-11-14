Adora y Adopae firman acuerdo para desarrollar proyectos culturales y promover el merengue

Severo Rivera y Rosa Olga Medrano, representantes de la Academia Dominicana de Periodistas de Arte y Espectáculos (Adopae) y la Asociación Dominicana de Radiodifusoras (Adora), mientras firman el convenio. ( FUENTE EXTERNA )

La Asociación Dominicana de Radiodifusoras (Adora) y la Academia Dominicana de Periodistas de Arte y Espectáculos (Adopae) firmaron un convenio de colaboración para ejecutar acciones conjuntas de comunicación, formación y difusión cultural, con énfasis en el merengue.

El acuerdo fue suscrito por la presidenta de Adora, Rosa Olga Medrano, y por Severo Rivera y José Antonio Aybar, presidente y primer vicepresidente de Adopae.

En representación de Adora participaron Johannes Stresse, José Enrique McDougal, Héctor José Torres, Milena Pozuelo, César Omar Liriano, Omar José Cepeda y José Delio Ares.

Como parte del convenio, Adora difundirá contenidos de Adopae en el espacio "Minuto de Adora" e incorporará piezas de merengue en la programación de sus emisoras afiliadas. La asociación también ofrecerá asesoría técnica para la producción de mensajes radiales y servirá de enlace con las estaciones interesadas en participar.

Adopae aportará materiales técnicos, guiones, piezas musicales y realizará capacitaciones dirigidas a locutores y productores sobre temas culturales. La institución también integrará a sus miembros en programas y entrevistas vinculadas con la cultura dominicana.

Ambas entidades colaborarán en la organización de la "Semana del Merengue", que será transmitida por las emisoras afiliadas a Adora.

El convenio tendrá una vigencia de un año, con renovación automática. Equipos técnicos de ambas organizaciones serán responsables del seguimiento a los proyectos acordados.

Durante la firma, Medrano destacó el papel de la radio en la difusión de contenidos culturales. Rivera indicó que el acuerdo facilitará la realización de actividades que fortalezcan el trabajo de periodistas culturales y artistas.

Conversatorio por el Día Nacional del Merengue

Adopae informó que el miércoles 26 de noviembre, a las 7:00 p. m., realizará el conversatorio "El merengue y sus exponentes" en la sala Aida Bonelly del Teatro Nacional Eduardo Brito.

Los expositores serán Pochy Familia, Mario Díaz y Fausto Polanco. La actividad estará abierta al público, con entrada libre.

