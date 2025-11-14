El escenario de Dominicana´s Got Talent ha visto pasar toda clase de talentos, pero pocos han provocado tanta tensión y asombro como el acto del atleta y acróbata circense brasileño Kelvysson Cley, quien conquistó al público con una rutina tan compleja como arriesgada.

Su presencia, carisma y destreza llamaron la atención desde el primer momento, y tras su presentación conversó con Diario Libre sobre su experiencia y sus aspiraciones.

"Me encantó todo: la adrenalina, el ambiente... siempre me gustó este tipo de escenario", expresó Cley, aún emocionado por su presentación. Haber llegado hasta God´s Village, donde se graba el programa, representó para él un logro significativo: "Tenía muchas ganas de estar acá. Para un artista, este lugar es muy importante".

La oportunidad de presentarse en el país surgió de manera inesperada. "Me ofrecieron venir y no lo dudé. Yo vení, claro, no pude parar", comenta entre risas, dejando ver su espontaneidad y entusiasmo por cada nuevo reto.

El camino de un artista nómada

Kelvysson comenzó en las artes circenses a los 11 años, y desde entonces no ha parado de entrenar. "Llevo como 11 o 12 años practicando", explica. Su talento lo ha llevado por al menos cuatro países, donde ha presentado su acto y perfeccionado su estilo.

Consciente de la exigencia física y mental que implica su disciplina, asegura que el secreto está en la constancia: "Mucha paciencia y dedicación. Hay que practicar mucho, muchísimo". También destaca la importancia de la fuerza y la agilidad para lograr un acto de alto nivel. "Cuando termino, estoy agotado. Hace calor, quiero quitarme la ropa, y después hablar es más cansado todavía", confiesa.

Para Kelvysson, ganar el concurso sería una oportunidad invaluable. "Quiero mejorar mis aparatos, mis trajes, muchas cosas de mi acto. Sería una gran ayuda para mis presentaciones", afirma con convicción.

Su deseo no es solo brillar por sí mismo, sino seguir llevando su talento a escenarios más grandes y sofisticados.

El mensaje para los que dudan

El acróbata también envía unas palabras a quienes sueñan con dedicarse al circo, pero sienten miedo o inseguridad. "Sí se puede. Solo necesitan ganas, dedicación y practicar mucho. Mucho. Así se consigue lo que uno quiere", asegura.

Con una mezcla de humildad, disciplina y determinación, Kelvysson Cley se abre camino en el mundo del espectáculo. Su paso por Dominicana´s Got Talent no solo mostró su talento, sino también la historia de un joven que, desde niño, encontró en el circo su manera de tocar los cielos.