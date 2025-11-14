La ternura, energía y pasión por el baile de los niños del grupo Roblox, pertenecientes a la Academia Núcleo Extremo, cautivaron por completo al público y a los jueces de Dominicana´s Got Talent (DGT).

Su contagiosa presentación con pasos de hip hop, rap, dembow, y flow urbano, les valieron los cuatro "Sí" del panel, asegurando así su pase a la siguiente ronda de la tercera temporada del programa.

Unos 24 chicos de Roblox actuaron en el quinto episodio de DGT. Al describir lo que sienten cuando pisan el escenario, respondieron siempre sonrientes: "Alegría y energía". Y eso mismo prometen llevar a su próxima presentación: mucho ánimo, felicidad y una explosión.

Unas de las niñas, en representación del grupo, considera que lo que más les gustó a los jueces Waddys Jáquez, Pamela Sued, Nashla Bogaert e Irving Alberti de su participación fue su actitud y energía "porque nosotros somos Roblox y vinimos a ¡A ba-i-lar!".

Su mensaje es que "nadie es demasiado pequeño para hacer algo grande".

¿Meta? ir a Disney

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/15/roblox-2jpg-03082025-dgt---felix-leon-2-7b1c8957.jpg Los chicos de Roblox conversaron con Diario Libre. (FÉLIX LEÓN)

Cuando se les preguntó si se imaginan ganando la competencia, respondieron al unísono: "¡Síiii, claro!". La meta: ir a Disney.

Los pequeños bailarines, cuyas edades oscilan entre los 8 y 13 años, no pudieron ocultar su emoción. Entre risas y saltos, expresaron a Diario Libre: "Nosotros nos sentimos muy bien y emocionados de que podemos pasar a la siguiente ronda".

Los niños de Roblox avanzan con pasos firmes, demostrando que el talento no tiene edad y que la alegría puede convertirse en un motor poderoso sobre cualquier escenario.