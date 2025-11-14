Fotomar ilumina el Museo de Historia Natural con un nuevo mural marino

Fotomar se exhibirá hasta enero de 2026 e incluye obras seleccionadas del concurso franco-alemán. ( SUMINISTRADA )

El Museo Nacional de Historia Natural "Prof. Eugenio de Jesús Marcano" (MNHN) presentó un nuevo mural en su emblemática Sala de los Gigantes Marinos, una obra compuesta por fotografías de los reconocidos artistas dominicanos José Alejandro Álvarez e Ysabela Coll.

La pieza celebra la majestuosidad del océano y la riqueza de la vida marina, y se encuentra instalada en el lobby central del primer piso del museo.

Esta iniciativa ha sido posible gracias a la generosidad de los artistas del lente y al apoyo de las embajadas de Francia y Alemania en la República Dominicana, quienes, junto al museo, reafirman su compromiso con la conservación de los recursos marinos del país.

Celeste Mir, directora general del MNHN, agradeció el apoyo brindado por parte de ambas embajadas, así como de los fotógrafos José Alejandro Álvarez e Ysabela Coll, por el valioso aporte a la museografía de dicha sala: "Expreso mi agradecimiento a las embajadas de Francia y Alemania, a José Alejandro Álvarez e Ysabela Coll por hacer posible esta obra que celebra la riqueza de los océanos y nos recuerda la responsabilidad de conservarlos", manifestó Mir.

Durante la actividad también se inauguró la exposición itinerante Fotomar, resultado del concurso fotográfico Premio Franco-Alemán Fotomar, desarrollado con el respaldo de las embajadas de Francia y Alemania y la Alianza Francesa de Santo Domingo.

El fotógrafo dominicano José Alejandro Álvarez presenta la imagen que forma parte del nuevo mural marino instalado en la Sala de los Gigantes Marinos del Museo Nacional de Historia Natural.

La muestra estará abierta al público hasta el 11 de enero de 2026 en el área de exhibiciones temporales, ubicada en el tercer piso del museo.

Además, como parte de la cooperación franco-alemana en la República Dominicana, se anunció la traducción de todos los textos de las exhibiciones del museo al francés y al alemán, gracias al apoyo de la Alianza Francesa de Santo Domingo y la Embajada de Alemania, ampliando así el acceso y la proyección internacional de los contenidos.

La embajadora de Francia, Sonia Barbry, expresó: "En el Caribe, con las Antillas francesas, compartimos con República Dominicana un mismo mar y los mismos desafíos. Contribuir a la preservación de los océanos y del medio ambiente, gracias al arte, la cooperación técnica y la diplomacia, forma parte de nuestra misión en República Dominicana".

La embajadora de Alemania, Maike Friedrichsen; la directora general del MNHN, Celeste Mir; y la embajadora de Francia, Sonia Barbry, durante la presentación del nuevo mural marino en el Museo Nacional de Historia Natural.

La embajadora de Alemania, Maike Friedrichsen, añadió: "La protección de los océanos es una tarea que trasciende fronteras. Alemania y Francia comparten con la República Dominicana el compromiso de cuidar nuestro planeta y promover un desarrollo sostenible", dijo.

Agregó: "Para Alemania, la protección del medio ambiente es una prioridad, y como uno de los principales donantes internacionales, seguiremos apoyando iniciativas como Fotomar, que combinan cultura, ciencia y sostenibilidad".

El Museo Nacional de Historia Natural está ubicado en la Plaza de la Cultura, próximo a la calle César Nicolás Penson. Horario: 9:00 a. m. a 5:00 p. m. Cierre de boletería a las 4:00 p. m.