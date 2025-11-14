×
Selinée Méndez
Hijo de Selinée Méndez resulta herido en grave accidente automovilístico

La diputada compartió un mensaje en sus redes sociales en el que agradece a Dios, a los rescatistas y al personal médico que asistió a su hijo

    Expandir imagen
    Hijo de Selinée Méndez resulta herido en grave accidente automovilístico
    La diputada y presentadora de televisión Selinée Méndez. (DIARIO LIBRE/MATÍAS BONCOSKY)

    La presentadora de televisión y diputada por la circunscripción No. 1 del Distrito Nacional Selinée Méndez compartió en sus redes sociales que su hijo, Adolfo Ariel, sobrevivió a un grave accidente automovilístico ocurrido el pasado fin de semana en Punta Cana que involucró a otros jóvenes.

    "Hoy elevo mi gratitud a Dios Padre por haber protegido la vida de mi hijo Adolfo Ariel y permitirnos regresar a casa con él... Su misericordia nos sostiene y su bondad nos concede la bendición de abrazarnos nuevamente como familia", escribió la también exreina de belleza. 

    Méndez también expresó su gratitud hacia las personas que auxiliaron a su hijo y a sus amigos en el lugar del accidente, así como a los centros médicos y doctores que le brindaron atención. 

    Méndez expresó además sus condolencias a la familia de Claudio José, quien lamentablemente perdió la vida en el accidente.

    "Con el corazón enlutado, expreso mis condolencias más sinceras... Les acompaño en su dolor, deseándoles consuelo y fortaleza ante tan irreparable pérdida", manifestó.

    Méndez concluyó su mensaje afirmando que valora más que nunca la vida y la importancia de la familia.

    La publicación acumula decenas de comentarios de amigos y colegas de Méndez, quienes le han expresado palabras de aliento.

    • Selinée Méndez es madre de dos niñas, Maia y Valeria, fruto de su matrimonio de 11 años con el productor de espectáculos René Brea, y del joven Ariel Adolfo, de una relación posterior.
