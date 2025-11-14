×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Banksy
Banksy

Un hombre es condenado a 13 meses de cárcel en Reino Unido por robar un Banksy

Larry Fraser se declaró culpable el miércoles del robo de la obra "Niña con globo", estimada en más de 354,000 dólares

    Expandir imagen
    Un hombre es condenado a 13 meses de cárcel en Reino Unido por robar un Banksy
    La obra "Niña con globo" del artista británico Banksy. (FUENTE EXTERNA)

    Un hombre de 49 años fue condenado a 13 meses de cárcel por robar la obra "Niña con globo" del artista británico Banksy en 2024, anunció la policía de Londres este viernes.

    Larry Fraser se declaró culpable el miércoles del robo de esta obra, que representa a una niña con un vestido extendiendo la mano hacia un globo rojo con forma de corazón.

    La obra, estimada en 270,000 libras (más de 354,000 dólares), fue robada en una galería londinense en 2024. Con el rostro cubierto y guantes, el culpable entró en la galería forzando las puertas con un martillo, detalló la policía en un comunicado.

    Los investigadores pudieron detenerlo menos de 48 horas después de los hechos gracias a las imágenes de las cámaras de vigilancia que lo mostraban cargando la obra en una camioneta, a pocos pasos de la galería.

    La obra fue encontrada intacta dos días después de la detención de Fraser.

    Más

    • El grafiti original apareció por primera vez en 2002 en el puente de Waterloo, en el sur de Londres, y sigue siendo uno de los más conocidos del misterioso artista originario de Bristol.
    • En 2018, el artista causó sensación cuando una copia de "Niña con globo" se autodestruyó parcialmente en plena subasta.
    TEMAS -

      AFP es una importante agencia de información mundial que ofrece una cobertura rápida, contrastada y completa.