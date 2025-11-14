Katsumi Fukushima, el güirero amante del merengue y la bachata en DGT

Katsumi Fukushima llevó su pasión por el merengue a Dominicana´s Got Talent (DGT). ( FUENTE EXTERNA )

Katsumi Fukushima, un carismático güirero de origen japonés, se estableció en República Dominicana y desde aquí cultiva su pasión por tocar este instrumento esencial en la música criolla.

Katsumi pasó a la siguiente ronda de la tercera temporada de Dominicana's Got Talent (DGT) haciendo una intro de los merengues famosos de la Coco Band, que le gustó al público.

Vino por primera vez de vacaciones en 2015 y luego regresó porque se enamoró del país, de la comida y de una mujer. Tanto que está radicado en Vicente Noble, Barahona. Tiene una esposa dominicana con quien procreó una hija.

Descubrió la bachata en Japón

Al hablar de su procedencia, cuenta que es un japonés 100% y se define como amante de la música dominicana. Al principio, en su natal Japón, descubrió la música local con la bachata, y era lo que escuchaba, pero cuando llegó aquí comenzó a gustarle el merengue.

El "Samurai de la guira", como se hace llamar en las redes sociales, ha tocado con Fernando Villalona, Jandy Ventura, Silvio Mora, Allendy y Eddy Herrera.

También toca el acordeón haciendo a su estilo el clásico "La chiflera" de Fefita la Grande. Pues es un verdadero amante de la música dominicana.

Actualmente participa en Dominicana´s Got Talent (DGT) y, de resultar ganador, asegura que su mayor motivación sería ayudar a su esposa y seguir construyendo su vida en el país que adoptó como hogar.

Katsumi Fukushima es la muestra de que el merengue no conoce fronteras y que la pasión por la música puede unir culturas.