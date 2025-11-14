Lorena Oliva presenta obras que abordan la violencia contra la mujer en microteatro

Mariel Sención y Anny Road Lachapel encarnan a "Mabel y María", dos mujeres unidas por una misma herida social. ( FUENTE EXTERNA )

Microteatro inicia este mes de noviembre una temporada profundamente humana e íntima con la presentación de tres biodramas que invitan al público a reflexionar sobre el rol de la mujer desde una mirada sensible, crítica y transformadora.

Las funciones serán todos los miércoles y jueves, a las 7:00 de la noche, en coincidencia con el Mes de la No Violencia contra la Mujer.

Las obras —Minerva, Miguelina y Mabel y María— cuentan con dramaturgia y dirección de la reconocida actriz Lorena Oliva. Cada montaje toma como punto de partida realidades que atraviesan a miles de mujeres y que, desde el escenario, encuentran un espacio para denunciar, conmover y despertar conciencia.

En Minerva, interpretada por Cheena Knela, una celda se transforma en altar y la historia en un espejo que enfrenta al espectador con otras Minervas del mundo, mujeres que resisten a pesar de estar atrapadas por la violencia, el abuso o la injusticia.

La obra Miguelina, protagonizada por Alma Martínez y Patricia Martínez, retrata la lucha de una mujer que intenta escapar de su propio calvario. Cada puerta que abre parece empujarla más al abismo de una sociedad que normaliza el delito y condena la libertad de quienes buscan sobrevivir.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/14/img-20251107-wa0027-42d7adc6.jpg Cheena Knela interpreta a Minerva en una puesta que convierte la celda en un altar de resistencia.

María y Mabel

En Mabel y María, interpretada por Mariel Sención y Anny Road Lachapel, dos historias se entrelazan para mostrar que dos nombres pueden esconder la misma herida.

Ambas representan a miles de mujeres víctimas de un país que aún no mira de frente las consecuencias de la violencia y la desigualdad. En el camino, tal vez descubran que en cada Mabel vive una María, y en cada María, una mujer que todavía resiste.

víctimas de un país que aún no mira de frente las consecuencias de la violencia y la desigualdad. En el camino, tal vez descubran que en cada vive una , y en cada María, una mujer que todavía . Las funciones se llevarán a cabo en Microteatro, ubicado en la calle José Reyes 149, en la Ciudad Colonial.