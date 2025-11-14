Mario Díaz resalta la labor de Sgacedom en la inauguración de "Crónicas Musicales"

El compositor Mario Díaz durante su participación en la tertulia Crónicas Musicales. ( SUMINISTRADA )

El compositor Mario Díaz, ganador del Premio Soberano y autor de reconocidos éxitos del cancionero popular dominicano, destacó el trabajo que viene realizando la Sociedad General de Autores, Compositores y Editores Dominicanos de Música (Sgacedom) en favor de los creadores, al participar como primer invitado en la tertulia Crónicas Musicales, celebrada el pasado martes en el bar Juan Lockward del Teatro Nacional.

"El trabajo que viene realizando el Consejo Directivo de Sgacedom, presidido por el gran amigo Valerio de León, ha sido fundamental para fortalecer la posición de los compositores dominicanos. En los últimos años hemos visto un crecimiento real en la recaudación por derechos de autor, fruto de una gestión más eficiente y comprometida con los creadores", expresó Díaz durante el conversatorio.

Durante la actividad, el autor de éxitos como "El Palacio", interpretado por Charlie Rodríguez; "Uno más", de Olga Lara; "Cuánta vida", de Sergio Vargas, y "Qué me dice usted", de Dioni Fernández y El Equipo, compartió anécdotas sobre su trayectoria, su proceso creativo y su visión sobre la evolución de la industria musical en el país.

El compositor, ganador de dos Premios Soberano, confesó entre risas que sus momentos de inspiración suelen llegar cuando tiene "la cartera vacía".

"La verdad es que mis mejores canciones nacen cuando tengo la cartera vacía", dijo entre risas Mario Díaz, mirando en complicidad a Dioni Fernández y a Olga Lara, quienes estaban sentados al frente del escenario.

"La carencia tiene su magia; obliga a uno a mirar hacia adentro, a buscar en el alma lo que no hay en los bolsillos. De ahí salen las letras más sinceras y las melodías más sentidas".

"Este tipo de iniciativas son esenciales porque rescatan la figura del creador, de ese compositor que muchas veces trabaja en silencio, pero cuyo talento sostiene el éxito de grandes artistas", afirmó Valerio de León, presidente de Sgacedom. "Como cabeza del Consejo Directivo, creemos en apoyar cada esfuerzo que contribuya a visibilizar y fortalecer la presencia de los autores dentro de nuestra cultura".

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/14/mario-diaz-valerio-de-leon-y-maximo-jimenez---11-11-2025-1-1-ec6da076.jpg Mario Díaz, Valerio de León y Máximo Jiménez.

La primera entrega de Crónicas Musicales, una iniciativa del periodista y cronista de arte Máximo Jiménez, tuvo lugar el martes a las 7:00 de la noche, con el apoyo de Sgacedom y la dirección artística del Teatro Nacional, encabezada por el bailarín y coreógrafo Carlos Veitía.

Jiménez, quien en marzo pasado publicó el libro "Merengue: Obra periodística en La Nación (1940-1965)", destacó la importancia de abrir espacios que reconozcan y documenten el trabajo de los compositores, arreglistas y músicos que aportan al acervo cultural del país.

"Crónicas Musicales surge con la intención de visibilizar a esos protagonistas de la música que muchas veces permanecen en el anonimato, pero cuya labor es esencial para la historia sonora de la República Dominicana. Queremos que este sea un punto de encuentro entre la memoria musical y las nuevas generaciones", manifestó Jiménez.

Tertulia

La tertulia se proyecta como un ciclo mensual que reunirá a figuras emblemáticas de la composición y la producción musical, contribuyendo al fortalecimiento del diálogo cultural y a la valoración del talento nacional.

Mario Díaz cerró su participación interpretando, guitarra en mano, "Se van" y "Frutos", dos de sus piezas preferidas. Artistas y compositores como Pochy Familia, Charlie Mosquea, Miguel Braho y Miguel Ángel Reyes —ganador del Premio Soberano 2025 en Bachata del Año por "Qué equivocada estás", interpretada por Luis Miguel del Amargue— estuvieron presentes en la actividad.

