Telemedios, canal 8, será la televisora oficial de Miss Universo 2025 desde Tailandia

La televisora anunció que será la señal oficial de la transmisión del certamen en el que Jennifer Ventura representará a la República Dominicana. ( SUMINISTRADA )

La información fue ofrecida mediante un comunicado conjunto de Magali Febles, directora de Miss RD Universo, y César Hernández, director del canal. La emisión iniciará a las 8:30 de la noche y contará con la participación en vivo, desde los estudios, de Pamela Almonte y Marielba Hernández.

Al referirse a la participación dominicana, Febles resaltó el notable desempeño de Jennifer Ventura, representante de República Dominicana en el certamen.

"Nos sentimos profundamente felices y orgullosos de la participación de Miss Universo República Dominicana, Jennifer Ventura, quien se ha posicionado con fuerza en todos los tops especializados. Su desempeño ha sido increíble: un vestuario impecable, apariciones memorables y un carisma que ha conquistado el corazón de los tailandeses. Sigamos acompañando su camino. Apóyenla y continúen votando por nuestra reina", expresó Magali Febles.

Fortalece su programación

Telemedios señaló que la transmisión de Miss Universo se suma a los esfuerzos del canal por fortalecer su oferta de contenidos, y recordó su reciente alianza con la compañía brasileña Globo, que contribuye al enriquecimiento de su programación.

Este acuerdo marca el regreso de Globo a la televisión dominicana desde 2021 y refuerza la propuesta del canal en las franjas estelar y vespertina.

Miss República Dominicana

Jennifer Ventura , representante de Barahona , fue coronada Miss República Dominicana Universo 2025, rompiendo una sequía de cuatro décadas para su provincia.

, representante de , fue coronada Universo 2025, rompiendo una sequía de cuatro décadas para su provincia. La última vez que Barahona conquistó el título fue en 1985, con Melba Altagracia Vicens Bello, quien representó al país en Miss Universo. Antes de ella, la provincia también había tenido en el trono a Ivonne Lucía Butler de los Montellanos, ganadora en 1972.