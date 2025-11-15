Jennifer Ventura se luce en el desfile en traje de baño previo a Miss Universo 2025

Miss República Dominicana, Jennifer Ventura, durante el Swimsuit Fashion Show en Miss Universo 2025. ( FUENTE EXTERNA )

A tan solo una semana de la gran final de Miss Universe 2025 en Tailandia, las miradas del mundo de la moda y la belleza se centraron en uno de los eventos más esperados del calendario previo: el Swimsuit Fashion Show.

La cita reunió a las 122 candidatas en la ciudad costera de Pattaya, un escenario donde el clima cálido y la atmósfera tropical se convirtieron en cómplices perfectos para una pasarela marcada por el estilo, la energía y la personalidad de cada concursante.

El desfile se transformó en una celebración del cuerpo, la seguridad y la autenticidad. Cada aspirante a la corona aprovechó la oportunidad para mostrar no solo su condición física, sino también su presencia escénica y su carácter.

Dentro del grupo de favoritas que acapararon la atención del público y los expertos, destacó Miss República Dominicana, Jennifer Ventura. La beldad demostró por qué se ha convertido en una de las figuras más comentadas de esta edición.

Jennifer desfiló luciendo su cabellera rizada y un bikini rosa que realzaba su esbelta y tonificada figura.

El recorrido de la pasarela comenzó con una pose inicial frente a las cámaras, seguida de un descenso por varios escalones antes de incorporarse al área verde que formaba parte del montaje. Desde allí, continuó su caminata hacia la pasarela principal, donde su presencia se hizo sentir con naturalidad y elegancia.

Un viaje transformador

En redes sociales, Jennifer compartió un mensaje que acompañaba el video de su desfile en traje de baño en el que habla de la experiencia de participar en esta edición del certamen de belleza.

"Este viaje ha sido un mosaico de culturas, sonrisas e historias. Desde el Caribe hasta Tailandia, he conocido mujeres que representan la fuerza, la belleza y el propósito en todas sus formas", escribió la candidata dominicana.

En su publicación también expresó lo que ha significado para ella formar parte de Miss Universo:

"Ser parte de Miss Universo es presenciar la magia de la diversidad, un recordatorio de que todos estamos conectados por los sueños, el coraje y el amor por nuestros países".

El post acumula miles de likes y cientos de comentarios de apoyo, celebrando tanto su desempeño como su mensaje.

Jennifer Ventura se perfila como una de las favoritas rumbo a la noche final de Miss Universe 2025, que tendrá lugar el viernes 21 de noviembre en Tailandia.

