El Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd) celebró una nueva edición de la Ruta del Arte, en el Parque de la Villa Olímpica, donde reunió a decenas de estudiantes de las Regionales 07 y 16 para mostrar los avances de la formación técnica en artes del nivel secundario.

El evento abrió con exposiciones de Artes Visuales y Creación y Producción Artesanal, en la que se mostraron obras en cerámica, metal y madera, así como piezas pictóricas y audiovisuales que reflejaron el dominio técnico de los estudiantes. Los centros participantes fueron:

Julián Javier

Dr. José Francisco Peña Gómez

Monseñor Francisco Panal

Juan Sánchez Ramírez

Padre Fantino Falcó

Ramón Agustín Corcino

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/16/whatsapp-image-2025-11-16-at-112043-am-3921202c.jpeg Durante la actividad se resaltó que la Modalidad en Artes es un programa del nivel secundario que ofrece un bachillerato técnico-artístico para estudiantes con vocación creativa, con especialidades en artes visuales, música, artes escénicas y artes aplicadas. (FUENTE EXTERNA)

Un espacio para destacar la creatividad estudiantil

El director de la Modalidad en Artes, Gerson Navarro, resaltó que la Ruta del Arte constituye una oportunidad clave para visibilizar el talento creativo del estudiantado y demostrar el impacto educativo de los programas artísticos.

Valoró, además, el compromiso del cuerpo docente en la formación integral de los jóvenes y la importancia de mantener actividades que conecten el arte con la comunidad.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/16/whatsapp-image-2025-11-16-at-112042-am-1-afd50052.jpeg Gerson Navarro, director de la Modalidad en Artes. (FUENTE EXTERNA)

Desde el Minerd se destaca que esta oferta educativa promueve la inclusión, fortalece la identidad cultural, impulsa la inserción en la industria creativa y organiza galas nacionales para proyectar los resultados del aprendizaje.

La estudiante Yanilka Romero Santos, del liceo Julián Javier, compartió su experiencia al participar en la muestra, calificándola como enriquecedora y motivadora. Señaló que el evento le permitió presentar sus aprendizajes, reconocer el trabajo de sus compañeros y fortalecer su interés por continuar desarrollando sus habilidades artísticas.

La jornada incluyó una programación escénica con las obras "La negra Ester", "El senador" y "Pelusín frutero", interpretadas por grupos de teatro que exhibieron solidez técnica y creatividad. En tanto, las presentaciones de danza combinaron ritmos tradicionales y contemporáneos con piezas como "Cumina", "Si tú te vas" y "Dominicanidad", destacando la diversidad expresiva del estudiantado.

Integración comunitaria

La Ruta del Arte atrajo a familias, docentes, líderes comunitarios y representantes de instituciones culturales, quienes participaron en actividades abiertas, talleres informales y dinámicas preparadas por estudiantes de Artes Visuales. Estas interacciones permitieron acercar las manifestaciones artísticas a la comunidad y fortalecer el vínculo entre la escuela y su entorno.