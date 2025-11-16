Omar Fernández pide apoyo para Jennifer Ventura, representante dominicana en Miss Universo 2025

El diputado Omar Fernández llamó este fin de semana a la ciudadanía a respaldar con su voto a Jennifer Ventura, representante de la República Dominicana en el certamen Miss Universo 2024, destacando tanto su desempeño en la competencia como su compromiso social con la causa del autismo.

En un mensaje publicado en sus historias de Instagram, Fernández explicó que, aunque se encontraba afectado de la voz, decidió dirigirse a sus seguidores para solicitar su apoyo en favor de la candidata dominicana.

"He querido aprovechar este momento para pedirles un gran favor a todos", expresó. "Jennifer Ventura es una gran amiga, ustedes la conocen, nos representa con mucho orgullo y ahora está fajada dando lo mejor de sí por nuestro país".

Causa social

El legislador resaltó que tanto él como Ventura comparten el interés por promover la concienciación sobre el autismo. Recordó que la candidata es autora de un libro dirigido a padres y madres de niños dentro del espectro autista, con herramientas para acompañarlos y cuidar su desarrollo.

"Ella necesita nuestra ayuda en este momento para seguir promoviendo esa gran causa", afirmó Fernández, al destacar el trabajo social que la joven ha impulsado antes y durante su participación en el concurso.

Fernández invitó a sus seguidores a votar por Ventura a través del mecanismo oficial del certamen, indicando que compartió un video explicativo para guiar a las personas interesadas en apoyar su candidatura.

"Jennifer necesita de nuestro voto para estar más cerca de lograr lo que todos queremos para ella: que gane finalmente Miss Universo", señaló.

Cómo votar

La cuenta de Instagram del certamen en República Dominicana ayer hizo una publicación en la que se explica cómo participar, a través de la App, de estas votaciones que cierran este miércoles 19 de noviembre:

Descargar la App Miss Universe

Regístrate con tus datos

Ve a la sección "Vote"

Busca la foto de Jennifer Ventura , Dominican Republic (Son 6 categorías, en cada una deberás votar )

, Dominican Republic (Son 6 categorías, en cada una ) Haz click en " Get Votes ", para adquirir votos Gratis (deberás ver el video que aparecerá en pantalla hasta culminar)

", para (deberás ver el video que aparecerá en pantalla hasta culminar) Luego de unos cinco minutos aproximadamente que la App te agregue el voto a tu cuenta, haz click en " Vote Now ", para utilizar el voto gratis .

", para utilizar el . Confirma tu voto