×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
concurso Haciendo Merengue
concurso Haciendo Merengue

"Haciendo merengue": un concurso para enriquecer el repertorio musical dominicano

La iniciativa cuenta con el respaldo de importantes entidades del sector musical

    Expandir imagen
    Haciendo merengue: un concurso para enriquecer el repertorio musical dominicano
    Intérpretes y músicos participarán en la grabación de los nuevos merengues seleccionados en el concurso "Haciendo Merengue".
    (SUMINISTRADA)

    Santo Domingo. Las sociedades de gestión colectiva Sgacedom, Sodaie y Egecam anunciaron el lanzamiento del concurso Haciendo Merengue, un proyecto cultural destinado a sumar 10 obras inéditas al repertorio del merengue dominicano. La iniciativa, descrita como novedosa y sin precedentes, está dirigida exclusivamente a los miembros activos y administrativos de Sgacedom.

    Según explicaron las entidades, la propuesta surge de una alianza estratégica que reúne las fortalezas de cada organización. Sgacedom aportará las composiciones; Sodaie, los intérpretes y músicos; mientras que Egecam asumirá los arreglos musicales, en un esfuerzo conjunto para renovar la presencia del merengue y estimular la creatividad dentro del género.

    ¿Quiénes forman parte del jurado?

    El concurso contará con un jurado integrado por figuras reconocidas del ámbito artístico y musical. Domingo Bautista evaluará desde su experiencia en el entretenimiento; Mon Lluberes representará a la Asociación Dominicana de Radiodifusoras (Adora); y el profesor Antonio Fuente, formado en el Conservatorio de Música de la Universidad de Música de Cuba, aportará su visión académica.

    Además, un jurado de Sodaie seleccionará a los intérpretes, tanto emergentes como consagrados, que darán voz a los 10 merengues escogidos. El objetivo es garantizar diversidad, calidad y vínculo entre generaciones.

    RELACIONADAS

    ¿Quiénes serán los encargados de los arreglos musicales?

    Los arreglos musicales estarán a cargo de una combinación de jóvenes talentos y maestros consolidados, entre ellos Dioni Fernández, Ramón Orlando Valoy y Henry Jiménez. De igual forma, los intérpretes convocados mezclarán voces nuevas con artistas veteranos para fortalecer la vitalidad del género.

    • La iniciativa cuenta también con el respaldo de ADORA y la Oficina Nacional de Derecho de Autor (Onda) como entidades de apoyo.
    • Con este proyecto, las sociedades de gestión colectiva buscan aportar nuevas obras al merengue, elevar su presencia en la industria y reafirmar su compromiso con el desarrollo cultural dominicano.
    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.