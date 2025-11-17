Estrella de Netflix Nana hospitalizada tras pelear con un ladrón armado dentro de su casa

La actriz y cantante surcoreana Nana, conocida por su trabajo en Netflix, fue hospitalizada tras enfrentarse a un intruso armado que irrumpió en su vivienda la madrugada del sábado. ( FUENTE EXTERNA )

La actriz y cantante surcoreana Nana, conocida por su trabajo en Netflix y por haber formado parte del grupo After School, fue hospitalizada tras enfrentarse a un intruso armado que irrumpió en su vivienda la madrugada del sábado, en una zona residencial de la capital surcoreana. Su madre también resultó herida durante el ataque.

Según informaron medios locales, el agresor, un hombre de unos 30 años, habría entrado a la residencia alrededor de las 6:00 a. m. armado con un objeto contundente y con la intención de robar.

Dentro de la vivienda se produjo un fuerte forcejeo entre el intruso, Nana y su madre, quienes intentaron defenderse hasta lograr reducir al atacante.

Durante el enfrentamiento, la madre de la artista perdió el conocimiento y requirió atención médica inmediata. Nana también sufrió lesiones físicas mientras intentaba escapar del agresor. Ambas fueron trasladadas a un centro de salud, donde permanecen bajo observación médica y recibiendo tratamiento.

La policía surcoreana confirmó que el asaltante fue detenido en el lugar y enfrenta cargos por robo agravado y agresión. Un detective citado por los medios indicó que tanto Nana como su madre "lograron inmovilizar al intruso durante el forcejeo, lo que permitió su arresto".

La agencia de la artista emitió un comunicado en el que detalló que el incidente creó "una situación extremadamente peligrosa en la que ambas pudieron haber sufrido daños más graves". También pidió respeto mientras la familia se recupera.

Producciones de Nana

Nana, quien recientemente lanzó su primer álbum en solitario, ha ganado popularidad como actriz por sus papeles en series como "Kill It", "Justice" y la producción de Netflix "Glitch", estrenada en 2022.

Las autoridades continúan investigando cómo el intruso logró entrar a la vivienda y si actuó solo o tenía información previa sobre la residencia. Se espera que en los próximos días la policía entregue un informe más detallado sobre el ataque.