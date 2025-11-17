Nueve días de cárcel contra australiano que se abalanzó sobre Ariana Grande

Momento en el que hombre se avalancha sobre Ariana Grande durante el estreno asiático de la película "Wicked: For Good". ( FUENTE EXTERNA )

Un tribunal de Singapur condenó el lunes a un australiano a nueve días de cárcel por haberse abalanzado sobre la estrella de cine Ariana Grande durante el estreno asiático de la película Wicked: For Good la semana pasada.

Grande y otras celebridades asistían a la presentación cuando el hombre, identificado en los documentos judiciales como Johnson Wen, de 26 años, saltó una valla y corrió hacia ella.

Videos que se volvieron virales muestran al hombre rodeando con su brazo a una sorprendida Ariana Grande, y a su coestrella, Cynthia Erivo, corriendo para defenderla.

Wen, quien se sospecha ha perturbado en el pasado otros eventos deportivos y conciertos internacionales, "mostró un patrón de comportamiento que sugiere que lo volverá a hacer", declaró el juez Christopher Goh antes de dictar la sentencia.

Grande , de 32 años, comenzó su carrera como adolescente en Broadway antes de embarcarse en una exitosa trayectoria como estrella del pop .

, de 32 años, como adolescente en Broadway antes de embarcarse en una exitosa trayectoria como . En 2017 uno de sus conciertos fue objeto de un atentado. El ataque en el Manchester Arena dejó 22 muertos, más de mil heridos y a ella con un trastorno de estrés postraumático.

