Nueve días de cárcel contra australiano que se abalanzó sobre Ariana Grande

Videos que se volvieron virales muestran al hombre rodeando con su brazo a una sorprendida Ariana Grande, y a su coestrella, Cynthia Erivo, corriendo para defenderla

    Expandir imagen
    Nueve días de cárcel contra australiano que se abalanzó sobre Ariana Grande
    Momento en el que hombre se avalancha sobre Ariana Grande durante el estreno asiático de la película "Wicked: For Good". (FUENTE EXTERNA)

    Un tribunal de Singapur condenó el lunes a un australiano a nueve días de cárcel por haberse abalanzado sobre la estrella de cine Ariana Grande durante el estreno asiático de la película Wicked: For Good la semana pasada.

    Grande y otras celebridades asistían a la presentación cuando el hombre, identificado en los documentos judiciales como Johnson Wen, de 26 años, saltó una valla y corrió hacia ella.

    Videos que se volvieron virales muestran al hombre rodeando con su brazo a una sorprendida Ariana Grande, y a su coestrella, Cynthia Erivo, corriendo para defenderla.

    Wen, quien se sospecha ha perturbado en el pasado otros eventos deportivos y conciertos internacionales, "mostró un patrón de comportamiento que sugiere que lo volverá a hacer", declaró el juez Christopher Goh antes de dictar la sentencia.

    Más

    • Grande, de 32 años, comenzó su carrera como adolescente en Broadway antes de embarcarse en una exitosa trayectoria como estrella del pop.
    • En 2017 uno de sus conciertos fue objeto de un atentado. El ataque en el Manchester Arena dejó 22 muertos, más de mil heridos y a ella con un trastorno de estrés postraumático.
      AFP es una importante agencia de información mundial que ofrece una cobertura rápida, contrastada y completa.