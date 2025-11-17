"Consultando con Ana Simó" inicia nueva etapa con contenido renovado

La doctora Ana Simó, junto a Rocío Reyes, co-conductora y productora del espacio radial. ( SUMINISTRADA )

El programa radial Consultando con Ana Simó estrenó una etapa de renovación de contenido con el propósito de ampliar su mirada sobre la salud emocional, el bienestar integral y la orientación dirigida a familias, parejas e individuos.

Con 17 años ininterrumpidos al aire, el espacio que se transmite de lunes a viernes, de 9:00 a 11:00 de la mañana, por CDN Radio, reafirma su liderazgo como una de las principales plataformas de acompañamiento psicológico del país, gracias a su característico formato de interacción directa entre el público y especialistas de diversas áreas.

¿Qué nuevos segmentos se han incorporado?

El programa, conducido por la terapeuta familiar y de pareja Ana Simó, junto a Rocío Reyes, quien también asume la producción, suma secciones actualizadas sin perder su esencia orientadora.

Entre las novedades destaca la incorporación del economista y terapeuta Joaquín Disla, con un espacio dedicado a la organización financiera personal y familiar, enfocado en brindar herramientas prácticas para mejorar la economía doméstica.

Asimismo, se integra el segmento Respuestas Consulares, conducido por una asesora con más de dos décadas de experiencia en temas migratorios y procesos consulares.

¿Cómo se aborda la salud femenina y el bienestar emocional?

Simó explicó que los viernes están dedicados a la salud femenina, con la participación de ginecólogos que abordan aspectos fundamentales del bienestar integral de la mujer.

El programa mantiene la presencia de los terapeutas Ramón Emilio Almánzar, especializado en bienestar familiar, relaciones de pareja y mindfulness; Heidy Camilo, quien continúa aportando desde su enfoque sobre violencia en todas sus manifestaciones; y la psiquiatra Rosanna Ramírez, con el segmento Lunes de Salud, centrado en el bienestar emocional.

También participan terapeutas infantojuveniles que orientan a los padres en temas de crianza, desarrollo infantil y salud emocional de los jóvenes.

Además, el espacio suma la presencia mensual de especialistas en dermatología, diabetología y medicina funcional, quienes comparten información médica preventiva y actualizada.

Los jueves están dedicados a la cirugía estética y reconstructiva, con la intervención de un cirujano plástico que aborda tanto los aspectos médicos como éticos de estos procedimientos.

¿Cuál es el compromiso del programa con la salud mental?

Ana Simó afirmó que esta renovación responde al compromiso de ofrecer un contenido "más integral, actualizado y útil para la audiencia", manteniendo el rigor profesional y la cercanía que caracterizan al programa desde sus inicios.

"Consultando con Ana Simó no es solo un programa de radio; es un espacio de acompañamiento, educación y transformación para miles de familias dominicanas", expresó la terapeuta.