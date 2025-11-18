La gastronomía dominicana celebra un logro histórico: por primera vez, un restaurante del país ha sido seleccionado para integrar la prestigiosa lista de Latin America´s 50 Best Restaurants.

Aguají by Chef Tita, ubicado en Sosúa, Puerto Plata, dentro del The Ocean Club, a Luxury Collection Resort, se convierte en el primer restaurante dominicano en alcanzar este reconocimiento, consolidando a República Dominicana como un nuevo referente culinario en la región.

La entrada de Aguají en la lista Latin America´s 50 Best Restaurants, posición 88, representa un acontecimiento trascendental para el turismo gastronómico de la República Dominicana y para la imagen internacional del país.

Este reconocimiento proyecta la isla hacia un segmento de turismo gastronómico de alto nivel, atrayendo la mirada de viajeros, chefs, críticos y medios especializados que buscan destinos culinarios auténticos, sostenibles y de clase mundial.

Aguají by Chef Tita es una propuesta de alta cocina que exalta la identidad dominicana desde sus raíces ancestrales. Inspirado principalmente en la cultura taína.

El restaurante utiliza ingredientes locales de temporada, técnicas contemporáneas y un profundo respeto por la biodiversidad del país. Cada plato es una reinterpretación creativa de sabores tradicionales que se transforman en experiencias sensoriales memorables.

Chef Tita definió este logro como uno de los momentos más significativos de su carrera: "Este es uno de los logros más importantes de mi carrera y para la República Dominicana. Por primera vez un restaurante dominicano entra a la lista de Latin America´s 50 Best Restaurants. Ha sido un trabajo arduo de proyección de nuestra gastronomía, para lograr que periodistas gastronómicos se interesaran en conocer nuestra cultura, nuestros ingredientes y el trabajo que hacemos aquí. Esto abre camino a las futuras generaciones y a los restaurantes del país para que sean tomados en cuenta en esta prestigiosa lista que visibiliza a los mejores del mundo. Esto marca un antes y un después para la gastronomía dominicana".

Desde un compromiso real con la sostenibilidad, Chef Tita trabaja mano a mano con comunidades pesqueras, promoviendo la pesca responsable y el respeto a las vedas. Además, produce su propia miel de manglar orgánica, que se ha convertido en uno de los elementos emblemáticos dentro del menú, reflejando una cocina ética y profundamente territorial.

Además, agregó: "Es algo profundamente significativo para mí. Me llena de orgullo. He trabajado muchos años para llegar a esta lista, dándole proyección a la gastronomía nacional y al trabajo que hacemos desde Aguají en rescate y valorización del producto local, con impacto social y una cocina que reivindica los sabores dominicanos".

¿Qué es Latin America´s 50 Best Restaurants?

Latin America´s 50 Best Restaurants es una de las plataformas gastronómicas más influyentes del mundo. Conformada por la organización internacional 50 Best, reconoce cada año a los restaurantes más innovadores, relevantes y extraordinarios de la región.

Su listado es elaborado por votación de expertos, chefs, periodistas gastronómicos, líderes del sector y críticos especializados, y funciona como una referencia global para viajeros, medios y amantes de la alta cocina.

Entrar a esta lista significa ingresar a un circuito de visibilidad, prestigio y excelencia donde solo figuran las propuestas culinarias más destacadas.

Chef Tita: Marca País, liderazgo y legado para la gastronomía dominicana

Figura central en el movimiento gastronómico contemporáneo del país, Chef Tita ha dedicado su carrera a visibilizar la cultura culinaria dominicana en el mundo. Su trabajo como Marca País la ha posicionado como una de las principales embajadoras gastronómicas del Caribe.

Entre sus aportes más relevantes destacan:

Impulsora de la primera Ley de Gastronomía de República Dominicana.

de República Dominicana. Líder del proyecto de Diplomacia Gastronómica Dominicana.

Dominicana. Primera chef dominicana incluida en listas internacionales como La Liste de París y The Best Chefs Awards.

y The Best Chefs Awards. Reconocida por gobiernos y entidades internacionales por su impacto cultural y social.

Primera dominicana con una estrella en el Paseo de la Gastronomía de Huelva, España.

de Huelva, España. Primera chef latinoamericana en recibir el Champions of Change Award 2025 de Latin America´s 50 Best Restaurants.

Con la entrada de Aguají a esta prestigiosa lista, Chef Tita consolida un legado que eleva la cocina dominicana, empodera comunidades, reivindica sabores ancestrales y posiciona al país como un destino gastronómico de clase mundial.