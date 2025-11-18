La Embajada Dominicana ante la Santa Sede inaugurará exposición de arte

La exposición "Rutas de esperanza: arte dominicano contemporáneo" estará abierta en la Sala Dalí del Instituto Cervantes. ( FUENTE EXTERNA )

La Embajada de la República Dominicana ante la Santa Sede, en colaboración con el Instituto Cervantes de Roma, inaugurará el próximo jueves 20 de noviembre, a las 6:00 de la tarde la exposición "Rutas de esperanza: arte dominicano contemporáneo".

La muestra, que se llevará a cabo en la Sala Dalí del Instituto Cervantes, se sitúa en la emblemática Piazza Navona, en pleno corazón de Roma, un escenario cultural de gran relevancia para el arte internacional.

Esta exposición se presenta como parte del Año Jubilar 2025: jubileo de la esperanza, un evento de profundo significado espiritual, y reúne una selección de artistas dominicanos contemporáneos que ofrecen su visión sobre la esperanza y la espiritualidad a través de diversas expresiones artísticas.

La curaduría de la exposición está a cargo de Julian Kunhardt, con la participación especial de la curadora italiana Rita Cerciello, quienes han logrado articular un recorrido visual que establece un diálogo entre lo espiritual y lo contemporáneo.

Entre los destacados artistas que forman parte de la muestra se encuentran Soraya Abu Naba´a, Guadalupe Casasnovas, Robert Castillo, Simón de los Santos, Jared Guerra Mirabal, Melanio Guzmán, Lizander Jiménez, Vanessa Languasco, Priscila López Loyo, Iris Pérez, Yermine Richardson, Victoria Thomen, Ruddy Taveras y Juan Trinidad.

Cada uno de estos artistas representa una faceta única del dinamismo y la riqueza del arte contemporáneo de la República Dominicana, aportando su perspectiva sobre los temas de la esperanza, la fe y la espiritualidad desde su visión personal y cultural.

La exposición "Rutas de Esperanza" busca no solo dar a conocer el arte dominicano, sino también establecer un espacio de reflexión sobre los valores universales de la esperanza en un contexto global.

Con esta propuesta, se reafirma la importancia del arte como un vehículo para la comprensión intercultural, en un momento clave de la historia contemporánea.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/18/embajador-eaeb2083.jpeg El embajador de la República Dominicana ante la Santa Sede, Víctor Suárez Díaz. (FUENTE EXTERNA)

El embajador de la República Dominicana ante la Santa Sede, Víctor Suárez Díaz, destacó que esta exposición refleja el firme compromiso de la Embajada con la promoción del arte dominicano y la proyección de la identidad cultural del país en el escenario internacional.

"Rutas de esperanza: arte dominicano contemporáneo" estará abierta al público hasta el 10 de enero de 2026, brindando a los visitantes una oportunidad única para explorar la vibrante escena artística de la República Dominicana en uno de los centros culturales más importantes de Europa.

