Premios San Juan Awards: un evento que reconoce el talento dominicano

Artistas y comunicadores durante una edición anterior de los Premios San Juan Awards en San Juan de la Maguana. ( FUENTE EXTERNA )

Los artistas El Jeffrey, Silvio Mora, Allendy, Pepe Corniel, Ray Mendez, Juan Valdez, Julia Javier, Williams Díaz, entre otros artistas, serán los protagonistas de los Premios San Juan Awards, que se realizarán este miércoles en el Auditorio Sinecio Ramírez de la UASD Recinto San Juan de la Maguana.

Serán entregadas 22 estatuillas al mérito y la trayectoria, tales como DJ del año, Estudiante del año, Artista destacado, Comediante, Influencer, Empresario, Maestro, entre otros.

Este año, la producción del evento estará a cargo del experimentado locutor y promotor artístico Aristedes Pérez (El Power) y un gran equipo de trabajo, quienes prometen superar las tres ediciones anteriores. También estará presente el comunicador Hansel García.

Además, en la cuarta entrega de los Premios San Juan Awards, más personas tendrán la oportunidad de disfrutar del premio en vivo, gracias a la colaboración de la prestigiosa universidad UASD recinto San Juan, quienes les han permitido realizar este majestuoso evento.

¿Cómo se llevará a cabo la entrega de premios este miércoles?

La presentación de esta edición estará a cargo de la periodista y locutora Vilmania Oviedo, Angel Arnaldo Bobadilla, y Mairenis Montero (La Prima) y el comediante e imitador Williams Díaz, con más de 20 años de experiencia.

En esta entrega, San Juan Awards estará reconociendo al Estudiante del año, quien también recibirá una beca gracias a la Universidad Federico Henríquez Y Carvajal (UFHEC).

¿Qué novedades trae esta edición de los Premios San Juan Awards?

Influencers y personalidades destacadas, nacionales e internacionales, serán otras de las grandes sorpresas que traerá este año, marcando un antes y después en los prestigiosos Premios San Juan Awards.