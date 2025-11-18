El Centro León acoge a la escritora Irene Vallejo en un diálogo sobre la enseñanza y la lectura

La escritora y filóloga española Irene Vallejo encabezó este martes un encuentro literario en el Centro León. ( CORTESÍA DEL CENTRO LEÓN. )

La escritora y filóloga española Irene Vallejo encabezó este martes un encuentro literario en el Centro León, donde compartió con docentes, escritores, bibliotecarios, mediadores de lectura y gestores culturales en una conversación dedicada a explorar los vínculos entre la escritura, la lectura y la enseñanza a lo largo del tiempo.

La actividad, titulada Escribir, leer y enseñar: un tapiz de ecos y mitos, fue organizada por el propio Centro León y reunió a representantes de diversas instituciones vinculadas al fomento cultural. Vallejo dialogó con la doctora María Amalia León, presidenta de la Fundación Eduardo León Jimenes y del Centro León, y con la escritora María Teresa Ruiz de Catrain, en un intercambio que abordó la historia del libro, la mediación cultural y los procesos creativos de la autora.

¿Qué reflexiones compartió Vallejo sobre la escritura?

Durante la conversación, Vallejo compartió reflexiones sobre la dimensión íntima del acto de escribir y la capacidad transformadora que poseen los libros. Explicó el proceso de investigación que dio origen a El infinito en un junco, destacando su propósito de mostrar la persistencia de la literatura a través de los siglos y la voluntad humana de preservar historias e ideas.

También subrayó que en las escuelas es posible reavivar el asombro por la lectura mediante prácticas inspiradas en la tradición clásica, como la narración oral, la lectura compartida y el diálogo reflexivo.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/18/maria-amalia-leon-irene-vallejo-y-maria-teresa-ruiz-1-4257f23f.jpg María Amalia León, Irene Vallejo y María Teresa Ruiz. https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/18/maria-amalia-leon-irene-vallejo-y-maria-teresa-ruiz-durante-el-conversatorio-1-ba9a244c.jpg María Amalia León, Irene Vallejo y María Teresa Ruiz durante el conversatorio.

¿Cuál es la importancia de la lectura en la comunidad?

El encuentro propició un espacio para reflexionar sobre el libro como puente entre la memoria colectiva y la experiencia individual, la vigencia del oficio literario y la importancia de fortalecer comunidades lectoras. Al finalizar, se entregaron cien ejemplares de El infinito en un junco gracias a la donación de Olivo Rodríguez Huertas y de Mar de Palabras.

La jornada concluyó con una sesión de firma de libros.

Reconocimiento

La visita de Irene Vallejo forma parte de las actividades programadas con motivo de la entrega del Doctorado Honoris Causa que le otorgará la Universidad APEC. Este miércoles continuará su agenda con un nuevo encuentro organizado junto a Mar de Palabras en el Auditorio del Banco Central, en Santo Domingo.