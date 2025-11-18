×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
MenaRD
MenaRD

MenaRD nominado a Mejor Atleta de Esports en The Game Awards 2025

El jugador dominicano Saul Mena es bicampeón mundial de Street Fighter

    Expandir imagen
    MenaRD nominado a Mejor Atleta de Esports en The Game Awards 2025
    Saul Mena, conocido como "MenaRD". (FUENTE EXTERNA)

    República Dominicana vuelve a hacer historia en el escenario global de los esports. El bicampeón mundial de Street Fighter, Saul Mena, conocido como "MenaRD", fue nominado a los The Game Awards 2025 en la categoría Mejor Atleta de Esports, uno de los reconocimientos más prestigiosos de la industria del gaming.

    La nominación llega después de un año extraordinario para el jugador dominicano, quien dominó la escena competitiva de Street Fighter a nivel internacional. Su desempeño en 2025 lo consolidó como uno de los mejores jugadores de fighting games del mundo.

    RELACIONADAS

    Logros de MenaRD

    La postulación de MenaRD se sustenta en una serie de logros sobresalientes que marcaron su temporada: Campeón mundial de Street Fighter 6 en EVO 2025, donde ganó de forma invicta; ganador del EVO Japón 2025, también sin perder un solo set y reconocido con el premio "Orgullo de la Dominicanidad" en los Premios Dominicanísimo 2025.

    En esta edición de The Game Awards, MenaRD comparte la categoría con figuras de renombre internacional. Entre los nominados se encuentra también Brock Somerhalder (brawk), destacado jugador profesional de Valorant, entre otras estrellas de la escena global de esports.

    La inclusión del jugador dominicano en la lista demuestra el impacto que ha tenido su trayectoria y su capacidad de mantenerse en la élite durante casi una década.

    Expandir imagen
    [object HTMLTextAreaElement]
    Nominación de MenaRD a The Game Awards 2025. (FUENTE EXTERNA)

    Atleta de esports más influyente

    Con esta nominación, MenaRD reafirma su posición como el atleta de esports más influyente de la región y uno de los más respetados del mundo. 

    Su ascenso, disciplina continua y resultados impecables lo han convertido en un ejemplo a seguir para miles de jóvenes latinoamericanos que sueñan con abrirse paso en los esports.

    • The Game Awards 2025 se celebrarán en diciembre, donde se revelará si el dominicano suma otro logro histórico a su ya impresionante carrera.
    Leer más
    TEMAS -