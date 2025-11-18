MenaRD nominado a Mejor Atleta de Esports en The Game Awards 2025

República Dominicana vuelve a hacer historia en el escenario global de los esports. El bicampeón mundial de Street Fighter, Saul Mena, conocido como "MenaRD", fue nominado a los The Game Awards 2025 en la categoría Mejor Atleta de Esports, uno de los reconocimientos más prestigiosos de la industria del gaming.

La nominación llega después de un año extraordinario para el jugador dominicano, quien dominó la escena competitiva de Street Fighter a nivel internacional. Su desempeño en 2025 lo consolidó como uno de los mejores jugadores de fighting games del mundo.

Logros de MenaRD

La postulación de MenaRD se sustenta en una serie de logros sobresalientes que marcaron su temporada: Campeón mundial de Street Fighter 6 en EVO 2025, donde ganó de forma invicta; ganador del EVO Japón 2025, también sin perder un solo set y reconocido con el premio "Orgullo de la Dominicanidad" en los Premios Dominicanísimo 2025.

En esta edición de The Game Awards, MenaRD comparte la categoría con figuras de renombre internacional. Entre los nominados se encuentra también Brock Somerhalder (brawk), destacado jugador profesional de Valorant, entre otras estrellas de la escena global de esports.

La inclusión del jugador dominicano en la lista demuestra el impacto que ha tenido su trayectoria y su capacidad de mantenerse en la élite durante casi una década.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/18/whatsapp-image-2025-11-18-at-52431-pm-0f2a30b3.jpeg Nominación de MenaRD a The Game Awards 2025. (FUENTE EXTERNA)

Atleta de esports más influyente

Con esta nominación, MenaRD reafirma su posición como el atleta de esports más influyente de la región y uno de los más respetados del mundo.

Su ascenso, disciplina continua y resultados impecables lo han convertido en un ejemplo a seguir para miles de jóvenes latinoamericanos que sueñan con abrirse paso en los esports.