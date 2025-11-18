El mini maratón de disfraces "Kids Fun Run 2025" reúne a familias en Santo Domingo

El Mini Maratón de Disfraces reafirmó su compromiso con la unión familiar, el deporte y la solidaridad. ( FUENTE )

El mini maratón de disfraces "Kids Fun Run 2025" convirtió el SD Karting del Malecón en un estallido de color, alegría y solidaridad durante una mañana cargada de diversión, energía y compromiso familiar. Niños y adultos corrieron disfrazados, celebrando el deporte y la creatividad en una edición marcada por la emoción.

Entre risas y esfuerzo, los participantes cruzaron la meta con orgullo y recibieron medallas que sellaron una experiencia inolvidable.

Uno de los momentos más significativos fue la participación de los niños de la Fundación Nuestros Pequeños Hermanos República Dominicana, quienes corrieron con entusiasmo y deleitaron al público con una presentación de baile típico.

Su actuación resaltó la importancia de apoyar a la infancia vulnerable y de fortalecer la labor social que realiza la organización en el país.

Los organizadores extendieron su agradecimiento al equipo de voluntarios, patrocinadores, al personal logístico y a la conducción de la host Vivian Peña Izquierdo. La coordinación general estuvo a cargo de Helder de los Santos, Julissa Defilló y Claudia Tavárez del Taller Inspira Montessori.

¿Qué se espera para la edición 2026?

El mini maratón de disfraces reafirmó su compromiso con la unión familiar, el deporte y la solidaridad. Los organizadores invitaron a empresas, marcas y aliados a sumarse como patrocinadores para la edición 2026, con el propósito de continuar creando experiencias que transforman vidas a través de la colaboración social.