Perla Figuereo: la dominicana que ganó "Squid Game: The Challenge"

Perla Figuereo entró al programa acompañada de su hermano, Jeffrey, el jugador 283. ( FUENTE EXTERNA )

La modelo dominicana Perla Figuereo se convirtió en la ganadora de la segunda temporada de "Squid Game: The Challenge", el popular reality de Netflix inspirado en la exitosa serie surcoreana que ha sido furor en todo el mundo.

La joven de 26 años, identificada como la jugadora 072, se alzó con el premio mayor de 4.56 millones de dólares, uno de los más altos en la historia de la telerrealidad.

El reality, grabado en el Reino Unido, reunió a 456 participantes de diferentes edades y países. Aunque recreaba los juegos de la serie original, la competencia no implicaba riesgos mortales, pero sí exigía estrategia y resistencia emocional.

De República Dominicana al mundo

Nacida en la República Dominicana y criada entre el Bronx y California, Figuereo ha construido una carrera en el modelaje y ha colaborado con marcas como Rare Beauty y Jersey Nation. Pese a su vida en Estados Unidos, siempre ha resaltado con orgullo sus raíces caribeñas.

Un dato importante es que ¡el premio se queda en familia! Ella entró al programa acompañada de su hermano, Jeffrey, el jugador 283. Ambos formaban parte de las 19 duplas de familiares de la temporada. Sin embargo, su recorrido tomó un giro dramático cuando Jeffrey decidió autoeliminarse durante el juego de las canicas, dándole la oportunidad a su hermana de avanzar en solitario.

La final reunió a solo cinco jugadores: Vanessa Clements (017), Perla Figuereo (072), Steven Jones (183), Dajah Graham (302) y Trinity Parriman (398). El juego decisivo fue una intensa versión de Red Light, Green Light. Dajah, una de las finalistas, sufrió una lesión que la dejó fuera de combate, mientras Figuereo logró cruzar la línea final y convertirse oficialmente en la campeona.

Perla mostró su orgullo dominicano, siendo un ejemplo para la diáspora. Con talento, carisma y una estrategia impecable, la jugadora 072 se convirtió en la nueva millonaria del juego que capturó la atención del mundo.

"Lo primero es salir de las deudas", expresó Figuereo al ser abordada por la prensa internacional. Dijo que usará el dinero para estabilizar su vida y la de su familia.

"Primero, tengo que pagar mis tarjetas de crédito para que dejen de llamarme", dijo entre risas. También afirmó que quiere invertir en seguridad para su hogar y cumplir un sueño pendiente: llevar a su madre a la India.

El reality show puede verse en Netflix.