El Gran Teatro del Cibao se prepara para "El multiverso" de La González

La González y su "Multiverso" llegan con todo al Gran Teatro del Cibao. ( SUMINISTRADA )

La actriz, humorista e influencer Yamilet González, conocida popularmente como La González y ganadora del Premio Soberano 2024, anunció su nuevo espectáculo El multiverso de La González, una propuesta que promete transformar la manera de disfrutar el humor en escenarios dominicanos.

La función se celebrará el sábado 6 de diciembre, a las 8:30 de la noche, en la sala principal del Gran Teatro del Cibao. La artista adelantó que se trata de un show innovador que combina comedia, actuación, música y tecnología para crear un universo paralelo lleno de personajes, emociones y situaciones inesperadas.

¿Cómo se desarrollará la experiencia inmersiva de La González?

Bajo la producción general de Enmanuel Flores y la dirección artística de José Antonio Sánchez, el espectáculo propone un viaje cómico y emocional protagonizado por los personajes más icónicos de La González.

Entre ellos figuran Javiei, Gladys, La Turula, Brígida Pérez y Ana Gertrutis, quienes darán vida a escenas disparatadas, hilarantes y al mismo tiempo cargadas de momentos de conexión con el público.

"Este es mi nuevo espectáculo, un nuevo reto para mi carrera. Es una experiencia inmersiva, mágica y trabajada con amor y respeto junto a un gran equipo, para que el público disfrute, se emocione y viva momentos que nunca olvidará", expresó González durante un encuentro con medios del Cibao.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/19/equipo-de-produccion-de-el-multiverso-de-la-gonzalez-97ca8b07.jpeg La González junto a su equipo artístico y de producción durante el encuentro con los medios, donde presentaron los detalles del espectáculo El multiverso de La González.

¿Qué personajes icónicos estarán en El multiverso de La González?

La presentación contará con pantallas gigantes, efectos especiales, secuencias multimedia, música original y un opening de gran impacto. La producción destacó que cada detalle ha sido minuciosamente trabajado para ofrecer una experiencia completa y novedosa.

La propuesta fusiona elementos escénicos y tecnológicos con el fin de lograr un espectáculo que combine humor, narrativa y sensaciones visuales dentro del multiverso conceptual que da título al show.

Además de este montaje, La González continúa ampliando su carrera artística. Este año debutará en el cine con la película De tal palo, tal astilla, dirigida por Frank Perozo, un paso que marca su crecimiento como actriz y su incursión en nuevas áreas del entretenimiento.

Las boletas para El multiverso de La González continúan a la venta a través de Uepa Tickets. La producción recomendó adquirirlas con tiempo debido a la alta expectativa generada por el anuncio del espectáculo.