Fundación Corripio entrega sus premios 2025 a cuatro personalidades

El padre Jorge William Hernández Díaz, Jairon Severino, Jorge Marte Báez, Edmundo Poy y Milton Ray Guevara homenajeados en los premios de la Fundación Corripio. ( DIARIO LIBRE/ KEVIN RIVAS )

La Fundación Corripio entregó anoche los Premios Corripio 2025 a cuatro personalidades y una institución que con su trabajo engrandecen la vida cultural, social y académica de la República Dominicana.

En la XV edición de la premiación, realizada en la sala Carlos Piantini del Teatro Nacional, fueron distinguidos Milton Ray Guevara, premio en Ciencias Sociales y Jurídicas en la categoría Derecho Constitucional.

El doctor Jorge Gerardo Marte Báez, premio en Ciencias Naturales y de la Salud, Categoría Neumología. Mientras que el premio en Comunicación en el renglón Periodismo recayó en José Jairon Severino Duarte y el premio al Arte, categoría Danza Contemporánea fue merecido por el artista Edmundo Poy.

La institución homenajeada por su contribución a la sociedad fue el Centro de Atención Integral para la Discapacidad (CAID), que mereció el Premio Familia Corripio Alonso.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/19/whatsapp-image-2025-11-19-at-00273738152e9b-37cbfa92.jpg Reconocimiento al artista de la danza Edmundo Poy. (KEVIN RIVAS)

Este reconocimiento fue recibido por el padre Jorge William Hernández Díaz, presidente del Consejo Directivo del CAID.

Compromiso con el país

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/19/whatsapp-image-2025-11-19-at-002223ee8724b5-b9583007.jpg El premio de la Fundación Corripio se entregó en el Teatro Nacional. (DIARIO LIBRE/ KEVIN RIVAS)

Durante el acto, el historiador y escritor Juan Daniel Balcácer, asesor de la Fundación Corripio, resaltó la misión del Grupo Empresarial Corripio y de las fundaciones creadas por la familia tanto en Asturias, España, como en Santo Domingo, orientadas a estimular la creatividad intelectual y científica, además de reconocer las labores sociales de instituciones públicas y privadas en beneficio de la comunidad.

Asimismo, ponderó la trayectoria de cada uno de los homenajeados.

"En los Premios Corripio 2025 se distinguió a cuatro personalidades dominicanas por su trayectoria excepcional, así como a una institución sin fines de lucro dedicada a brindar atención integral a niños y niñas con discapacidad. Estos reconocimientos exaltan su impacto en la sociedad, promoviendo valores de servicio, inclusión, compromiso y respeto, en favor del bienestar y la integración social de las familias dominicanas", destacó Balcácer en nombre de la fundación.

Cada galardonado recibió una estatuilla conmemorativa, un diploma de reconocimiento y una dotación de un millón de pesos dominicanos, como tributo a su contribución al desarrollo social y cultural del país.

En representación de la cuarta generación de la familia Corripio, Miguel José Barceló Corripio, pronunció el discurso central del acto.

"Queremos exaltar a quienes, con sus valiosos aportes, sientan las bases para el desarrollo de nuestras sociedad; a los que, con su cotidiana pasión y entrega al trabajo, se constituyen en referentes indispensables para los demás, tanto en las buenas prácticas de su oficio, como en el deber ser que los dominicanos aspiramos en beneficio de toda la colectividad", ponderó Barceló Corripio.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/19/whatsapp-image-2025-11-19-at-002508f6ae84d6-f5b4f46e.jpg Miguel José Barceló Corripio pronunció el discurso central del acto. (KEVIN RIVAS)

Los principales miembros de la familia, encabezados por los patriarcas José Luis Corripio (don Pepín) y Ana Mary Corripio, y sus hijos Manuel, José Alfredo, Lucía y Ana Corripio, estuvieron en la línea de honor, en presencia del ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo y el escritor José Alcántara Almánzar, asesor de la Fundación Corripio.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/19/whatsapp-image-2025-11-19-at-002242a4b2f8b6-d260972d.jpg Pepín Corripio, Milton Ray Guevara y Roberto Ángel Salcedo. (DIARIO LIBRE/ KEVIN RIVAS)

En nombre de los homenajeados, el magistrado Milton Ray Guevara, primer presidente de Tribunal Constitucional, expresó su gratitud y la alegría compartida con sus familias al recibir esta distinción. Asimismo, destacó la valiosa labor que realiza la Fundación Corripio al reconocer el trabajo de personalidades e instituciones en diversas disciplinas.