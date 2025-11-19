Jennifer Ventura brilla en Miss Universo con un majestuoso tributo a la rosa de Bayahíbe

Miss RD Universo, Jennifer Ventura, en el desfile de traje típico en Miss Universo con un traje inspirado en la rosa de Bayahíbe. ( FUENTE EXTERNA )

Miss República Dominicana, Jennifer Ventura, acaparó miradas en Tailandia al presentar un traje típico que rinde homenaje a la flor nacional del país: la rosa de Bayahíbe.

Esta flor endémica es valorada por su belleza singular y por crecer únicamente en territorio dominicano . La organización Miss Universo Dominicana describió esta especie como un símbolo de identidad y resistencia, enfatizando su papel como patrimonio natural y como parte esencial del imaginario nacional.

El traje presentado por Ventura fue diseñado para capturar la esencia de esta flor única. Su elaboración integra formas, texturas y tonos que evocan la delicadeza de sus pétalos, combinando técnica artesanal y creatividad contemporánea.

El vestuario generó aplausos y elogios por parte de los seguidores del certamen, quienes además de destacar la majestuosidad del traje, resaltaron la elegancia con la que la candidata lo lució.

A solo días de la gala final de Miss Universo, Jennifer Ventura se posiciona como una de las latinas más destacadas y favoritas al título, impulsada por su sólido desempeño durante la concentración del certamen.

Otras dominicanas

Yamilex Hernández, dominicana que lleva la banda de Miss Universo Latina en el certamen, cautivó en pasarela con un traje inspirado en la mariposa, cuyas alas desplegaban las banderas de las naciones latinoamericanas, simbolizando unidad y orgullo regional.

Berenice Dickenson, representante de Turcos y Caicos e hija de madre dominicana y padre turco, deslumbró con un imponente atuendo inspirado en el pelícano marrón, ave emblemática del archipiélago. Su diseño evocó la libertad y la resiliencia que caracterizan a su pueblo, transmitiendo un mensaje poderoso de fortaleza ante la adversidad.

La coronación de la nueva Miss Universo se celebrará el 21 de noviembre en Tailandia, fecha que corresponde al 20 de noviembre en República Dominicana debido a la diferencia horaria.

