Accidente en Miss Universo: Miss Jamaica retirada en camilla tras caída en preliminar

Durante la competencia preliminar de Miss Universo 2025, la representante de Jamaica, Gabrielle Henry, sufrió un accidente mientras se presentaba en el escenario.

La instancia preliminar sirve para seleccionar a las 29 semifinalistas elegidas por el jurado, más una candidata que avanza por el voto del público, de cara a la gran final del evento, que se realizará este jueves 20 de noviembre.

Gabrielle Henry había mostrado un desempeño destacado durante su participación. Sin embargo, en un momento del certamen sufrió una fuerte caída, por lo que tuvo que ser retirada del lugar en camilla.

Aunque el incidente no fue transmitido por la señal oficial, se viralizó rápidamente en redes sociales. Durante una reacción en línea, el bailarín Juan Francisco Matamala informó sobre lo ocurrido:

"Al parecer Miss Jamaica se cayó y la tuvieron que sacar en camilla. También leí por ahí que hubo un diseñador que no llegó con el vestido de la Miss, creo que era Nicaragua", comentó, causando sorpresa entre sus compañeras de transmisión.

Por el momento, no hay información oficial sobre el estado de salud de Gabrielle Henry, pero los usuarios en redes sociales ya han enviado mensajes de apoyo y buenos deseos tras este estrepitoso momento.

