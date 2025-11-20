Arranca la 74 edición del Miss Universo 2025

Una de las más de 120 candidatas sucederá a la actual Miss Universo, Victoria Kjær Theilvig, representante de Dinamarca. ¿Será la dominicana Jennifer Ventura? ( FUENTE EXTERNA )

La gala del Miss Universo 2025 comenzó a las 9:00 de la noche de este jueves 20 de noviembre (hora dominicana) y viernes 21 en Tailandia, por la diferencia horaria con el país asiático.

La actual reina de belleza dominicana, Jennifer Ventura, está lista para representar con toda su elegancia a Quisqueya la bella, en un espectáculo que tiene lugar en el Impact Challenger Hall de Pak Kret, Nonthaburi.

Una de las más de 120 candidatas sucederá a la actual Miss Universo, Victoria Kjær Theilvig, representante de Dinamarca, quien entregará su corona en lo que promete ser una noche de elegancia, empoderamiento y evolución.

Con una mezcla de calma, emoción y fe, Jennifer expresó antes de entrar a la gala de esta noche: "La gloria es de Dios, y que todo lo bueno que pase esta noche sea por ustedes."

Fue un mensaje sencillo pero cargado de gratitud, dejando claro que llevaba en el corazón a todo un país mientras se preparaba para su gran noche en el escenario mundial.

El concurso, transmitido en Latinoamérica por Telemundo, es presentado en español para la cadena por Jacqueline Bracamontes y Danilo Carrera.

Tres dominicanas

Este año tres dominicanas compiten: Jennifer Ventura, Miss República Dominicana Universo; Yamilex Hernández, ganadora del reality Miss Universe Latina, que compite para representar a la comunidad latina en el certamen.

También, Bereniece Dickenson, una mujer de porte majestuoso, nacida en Santo Domingo y criada en Puerto Plata, quien lleva la banda de Islas Turcas y Caicos. Su historia, al igual que su piel oscura y brillante, resalta en el escenario internacional como un tributo a la herencia africana del Caribe.

Expectativas

En la gala preliminar, Jennifer Ventura, acaparó miradas en Tailandia al presentar un traje típico que rinde homenaje a la flor nacional del país: la Rosa de Bayahíbe.

Esta flor endémica es valorada por su belleza singular y por crecer únicamente en territorio dominicano. La organización Miss Universo Dominicana describió esta especie como un símbolo de identidad y resistencia, enfatizando su papel como patrimonio natural y como parte esencial del imaginario nacional.

El traje presentado por Ventura fue diseñado para capturar la esencia de esta flor única. Su elaboración integra formas, texturas y tonos que evocan la delicadeza de sus pétalos, combinando técnica artesanal y creatividad contemporánea.