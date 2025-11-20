×
809 Mercado Santo Domingo
809 Mercado Santo Domingo

Cultura y entretenimiento se unen en 809 Mercado Santo Domingo

Música, artesanos, gastronomía y Fórmula 1 se unen en un solo espacio durante la décimo tercera versión del evento

    Expandir imagen
    Cultura y entretenimiento se unen en 809 Mercado Santo Domingo
    809 Mercado se consolida como un espacio único donde la comunidad conecta con artesanos, productores y propuestas culinarias que celebran lo mejor de la creatividad dominicana. (SUMINISTRADA)

    La plataforma 809 Mercado regresa con una renovada edición los días 29 y 30 de noviembre, estrenando locación en SD Karting. El evento abrirá sus puertas de 10:00 de la mañana a 10:00 de la noche y reunirá a más de 100 talentos locales entre productores, artesanos, agrupaciones musicales y una amplia oferta gastronómica para toda la familia.

    Con una propuesta fortalecida y un enfoque en la sana diversión, el entretenimiento y la creación de oportunidades para emprendedores, 809 Mercado se consolida como un espacio único donde la comunidad conecta con artesanos, productores y propuestas culinarias que celebran lo mejor de la creatividad dominicana.

    "809 Mercado nació como un espacio para celebrar lo nuestro. Cada edición es una oportunidad para que artesanos, productores y emprendedores conecten con un público que valora lo auténtico, lo hecho a mano y las historias detrás de cada pieza, en una plataforma que impulsa el talento local y fortalece el tejido creativo de la República Dominicana", expresó Claudia Bienen, fundadora.

    ¿Qué actividades se ofrecerán en esta edición?

    Esta edición número 13 incluirá una variada agenda que contempla catas y degustaciones de productos locales, talleres interactivos, maridajes, workshops, actividades familiares y conciertos en vivo. A esto se suma una atractiva experiencia para los amantes del deporte motor: la "Carrera de Qatar Sprint en el Paddock Experience".

    Expandir imagen
    Infografía
    Una atractiva propueta para la familia.

    Los horarios serán los siguientes:

    • Sábado 29 de noviembre
    • 10:00 a. m.: Carrera Sprint
    • 2:00 p. m.: Clasificación (Qualifying)
    • Domingo 30 de noviembre
    • 12:00 p. m.: Carrera (Race)

    ¿Quiénes se presentarán en el cartel musical?

    La oferta artística para esta edición contará con:

    • Sábado 29: Riccie Oriach, Jordy Sánchez, Le Mermelade, Felipe Cruz, Luitomá y Selektor Siete.
    • Domingo 30: Gaby De los Santos, Eat The Cake, Selektor Siete e Ivanna Loyola.

    "Nos llena de orgullo ver cómo cada edición crece, no solo en asistentes, sino en la calidad y la pasión de quienes nos ayudan a crear espacios seguros para el disfrute de todos. Nuestra intención es sumar voluntades para establecer el primer Mercado Urbano permanente en nuestro país: un destino experiencial donde los productores puedan contar sus historias y generar una atmósfera de intercambio comercial, aprendizaje y degustación en un espacio hermoso, apto para turistas y locales", puntualizó Bienen.

