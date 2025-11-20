Cultura y entretenimiento se unen en 809 Mercado Santo Domingo

809 Mercado se consolida como un espacio único donde la comunidad conecta con artesanos, productores y propuestas culinarias que celebran lo mejor de la creatividad dominicana. ( SUMINISTRADA )

La plataforma 809 Mercado regresa con una renovada edición los días 29 y 30 de noviembre, estrenando locación en SD Karting. El evento abrirá sus puertas de 10:00 de la mañana a 10:00 de la noche y reunirá a más de 100 talentos locales entre productores, artesanos, agrupaciones musicales y una amplia oferta gastronómica para toda la familia.

Con una propuesta fortalecida y un enfoque en la sana diversión, el entretenimiento y la creación de oportunidades para emprendedores, 809 Mercado se consolida como un espacio único donde la comunidad conecta con artesanos, productores y propuestas culinarias que celebran lo mejor de la creatividad dominicana.

"809 Mercado nació como un espacio para celebrar lo nuestro. Cada edición es una oportunidad para que artesanos, productores y emprendedores conecten con un público que valora lo auténtico, lo hecho a mano y las historias detrás de cada pieza, en una plataforma que impulsa el talento local y fortalece el tejido creativo de la República Dominicana", expresó Claudia Bienen, fundadora.

¿Qué actividades se ofrecerán en esta edición?

Esta edición número 13 incluirá una variada agenda que contempla catas y degustaciones de productos locales, talleres interactivos, maridajes, workshops, actividades familiares y conciertos en vivo. A esto se suma una atractiva experiencia para los amantes del deporte motor: la "Carrera de Qatar Sprint en el Paddock Experience".

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/20/musica-9489cd9f.jpeg Una atractiva propueta para la familia.

Los horarios serán los siguientes:

Sábado 29 de noviembre

10:00 a. m.: Carrera Sprint

2:00 p. m.: Clasificación (Qualifying)

Domingo 30 de noviembre

12:00 p. m.: Carrera (Race)

¿Quiénes se presentarán en el cartel musical?

La oferta artística para esta edición contará con:

Sábado 29: Riccie Oriach, Jordy Sánchez, Le Mermelade, Felipe Cruz, Luitomá y Selektor Siete.

Riccie Oriach, Jordy Sánchez, Le Mermelade, Felipe Cruz, Luitomá y Selektor Siete. Domingo 30: Gaby De los Santos, Eat The Cake, Selektor Siete e Ivanna Loyola.

"Nos llena de orgullo ver cómo cada edición crece, no solo en asistentes, sino en la calidad y la pasión de quienes nos ayudan a crear espacios seguros para el disfrute de todos. Nuestra intención es sumar voluntades para establecer el primer Mercado Urbano permanente en nuestro país: un destino experiencial donde los productores puedan contar sus historias y generar una atmósfera de intercambio comercial, aprendizaje y degustación en un espacio hermoso, apto para turistas y locales", puntualizó Bienen.