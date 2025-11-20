La tercera temporada de Dominicana's Got Talent volvió a sorprender con propuestas peculiares, y una de estas fue la del percusionista Pambi Funk, quien conquistó a los jueces y aseguró su pase a la siguiente ronda.

Con su careta de mono, su mezcla rítmica poco convencional y una energía que se siente incluso cuando no está frente a los tambores, Pambi se perfila como uno de los talentos más singulares de esta edición.

"Para mí fue una experiencia chulísima, muy retadora", confiesa a Diario Libre.

"Al principio sentí un poquito de nervios, pero cuando empezó la música me dejé fluir. Me dejé llevar por el ritmo y por los tambores". Agradeció al equipo y al staff del programa, y asegura que el escenario de DGT tiene una magia que impulsa a cualquier artista a darlo todo.

Pambi quiere que otros talentos vivan algo parecido. Invita a que se dejen llevar por la magia del escenario, que entreguen su pasión a todas las almas que están disfrutando del show".

Su propuesta artística es tan particular como su presencia en escena. Define su estilo como "una propuesta única, diferente", un laboratorio rítmico donde fusiona música dominicana —incluido el pambiche— con funk, jazz y otros sonidos internacionales.

Crea sus instrumentos

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/20/161025-dominicanas-got-talent-53-37fe72d4.jpg El artista de la percusión participó en DGT. (DIARIO LIBRE/ FÉLIX LEÓN) https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/20/161025-dominicanas-got-talent-52-75134d71.jpg

Lo hace, además, con instrumentos creados por él mismo. "Cada extremidad hace una cosa totalmente distinta a la otra", explica. "Ahí se crea una fusión de ritmos bien tropical".

Y aunque muchos se preguntan por qué lleva el rostro cubierto, para él la careta de mono no es un disfraz ni una fachada, sino una declaración de libertad. "Representa al niño curioso que todos tenemos, la jocosidad, la alegría. Más que ocultarme, me permite ser quien soy: auténtico y genuino. No me importa lo que digan, simplemente me deja ser yo tal cual soy".

Al cerrar la conversación, Pambi se queda con lo más valioso que le deja esta jornada de Dominicanas Got Talent: el intercambio entre artistas.

"Me encantó compartir con tanto talento. República Dominicana está llena de muchísimo talento en todas las áreas: música, danza, teatro... debemos sentirnos orgullosos. Hay tantos jóvenes listos para demostrarle al mundo lo que pueden hacer".