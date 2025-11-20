Irene Vallejo destaca que el libro impreso fortalece la memoria y la concentración

Irene Vallejo y José Mármol posan al finalizar el conversatorio, con el público del auditorio al fondo. ( SUMINISTRADA )

La escritora española Irene Vallejo defendió la lectura del libro impreso porque fomenta la concentración, la serenidad y la memoria. "Lo que leemos en papel nos deja un recuerdo mucho más profundo, recordamos más información, nos deja más huella que lo que leemos en las pantallas", afirmó la autora de El infinito en junco en un conversatorio con el poeta y ensayista dominicano José Mármol, organizado por el Festival Mar de Palabras.

Al responder a Mármol sobre si el ruido de la información digital y el uso excesivo de las pantallas representan amenazas al libro impreso, "ese olemos, que tocamos, con el que nos dormimos", Vallejo consideró que "vivimos en esa tensión entre las oportunidades y las tentaciones de dejarnos ir hacia entretenimientos más fáciles, hacia una mayor pasividad", pero se mostró optimista con los adelantos tecnológicos que brindan grandes posibilidades, pese a las ambivalencias existentes en todo lo humano.

La escritura, destacó la española, fue un adelanto enorme y, como garante de la memoria, es la condición previa de todos los avances tecnológicos posteriores.

Mármol dijo que es en los libros, como objetos, donde podemos hacer ejercicio de la demora contemplativa. "No me imagino yo una demora contemplativa frente a una pantalla", señaló el autor de Yo, la isla dividida.

Los escritores hablaron de los poetas Marcial y Ovidio, de los intentos de censura desde la quema de libros en el mundo antiguo -y hablando de ambivalencias, recordaron que Alejandro Magno, además de ser el impulsor de la Biblioteca de Alejandría, quemó la biblioteca del rey persa en Persépolis-, hasta las prohibiciones de la actualidad.

"Nos tenemos que alzar como ciudadanía e impedir que se prohíban los libros, incluso los libros que nos puedan resultar incómodos, que nos puedan resultar molestos, porque la libertad de la lectura es absolutamente esencial", expresó Vallejo, y llamó a leer con espíritu crítico y a trabajar la capacidad de nosotros mismos para detectar las ideas peligrosas y rechazarlas si es necesario.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/20/dsc00194-78bf770a.jpg La escritora Irene Vallejo comparte con diversas personalidades durante el encuentro literario. (SUMINISTRADA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/20/una-vista-del-publico-00a2f8c5.jpg Vista del público que asistió al conversatorio en el auditorio. (SUMINISTRADA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/20/jose-marmol-e-irene-vallejo-7622e3f2.jpg José Mármol e Irene Vallejo durante el conversatorio. (SUMINISTRADA)

Minerva del Risco

Al introducir el conversatorio, la escritora Minerva del Risco, presidenta de la Fundación René del Risco Bermúdez y directora general de Mar de Palabras, resaltó que el Festival nació "con la convicción de que la literatura y la lectura pueden ser puentes hacia la educación, hacia la sensibilidad y hacia una ciudadanía más plena, más solidaria y con mayor libertad" y agradeció a la escritora española por formar parte de esta iniciativa que busca formar lectores, inspirar e invitar a pensar y a dialogar juntos.

El conversatorio "El poder de la palabra contra la palabra del poder" inició rememorando la historia de Irene Vallejo con el poemario Trilce del peruano César Vallejo. En la dictadura franquista ese libro estaba prohibido en España, pero el padre de la escritora -de apellido homónimo al del poeta, sin ser familiares- logró conseguir un ejemplar que le regaló a su novia -la madre de Irene- y fue una especie de punto de partida para la relación de la que nacería la escritora.

Al inicio, la directora ejecutiva de Mar de Palabras, Yulissa Álvarez Caro, presentó un vídeo con imágenes que el reconocido fotógrafo argentino Daniel Mordzinski ha tomado a Irene Vallejo en distintos escenarios y momentos.

Este evento se realizó a casa llena en el Auditorio del Banco Central de la República Dominicana, y se transmitió en vivo por el canal de YouTube de Mar de Palabras, donde permanecerá para el disfrute de todo el público. Tras el conversatorio, Irene Vallejo firmó ejemplares de sus libros a decenas de lectores, especialmente de El infinito en un junco.

Fue organizado por Mar de Palabras en colaboración con UNAPEC, con el apoyo del Centro León y formó parte de las actividades realizadas en el marco de la entrega del Doctorado Honoris Causa a Vallejo por la Universidad APEC (UNAPEC).

Sobre la Fundación René del Risco Bermúdez y Mar de Palabras

La Fundación René del Risco Bermúdez es una organización sin fines de lucro dedicada al fomento de la lectura , el intercambio académico y la organización de eventos culturales . Las actividades que promueve persiguen el deleite artístico, el intercambio de conocimiento, y el fortalecimiento de las relaciones entre creadores y sus espectadores/lectores.

es una organización sin fines de lucro dedicada al , el intercambio académico y la organización de . Las actividades que promueve persiguen el deleite artístico, el intercambio de conocimiento, y el fortalecimiento de las relaciones entre creadores y sus espectadores/lectores. Mar de Palabras es el primer festival de literatura en la región del Caribe y está dedicado a promover la creatividad y el pensamiento crítico. Convoca a personalidades locales e internacionales para debatir sobre los retos sociales, económicos y medioambientales de nuestro tiempo. Su principal apuesta es inspirar a creadores y espectadores mediante la generación de ideas y diversidad de perspectivas que ofrece el Festival.