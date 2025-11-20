Después de debutar por separado en la primera temporada de Dominicana´s Got Talent (DGT), los ilusionistas Gabriel Magic y Félix Bodden volvieron a subirse al escenario, esta vez como un dúo que se ganó el aplauso del jurado y del público.

Su regreso no solo sorprendió por la ejecución técnica, sino por la química entre ambos, una alianza que les valió los cuatro síes.

El acto que presentaron consistió en una predicción grupal que involucró simultáneamente a los cuatro jueces: todo lo que pensaban estaría ya escrito delante de ellos. Lo que realmente desató la euforia del público fue la última revelación, un cierre que ambos describen como el momento clave del número.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/20/como-creen-que-nos-fue-si-quieren-ver-todo-lo-que-paso--manana-8pm-dominicanasgottalent-por-5aabd783.jpg

Sobre cómo vivieron su presentación, Félix expresa: "Nos fue brutal. Gracias a Dios nos dieron los cuatro sí. Ambos estuvimos aquí la primera temporada. A diferencia de Gabriel, que llegó a la semifinal, yo no tuve esa dicha; cometí algunos errores por el nerviosismo. Pero esta vez unimos fuerzas y salió brutal".

Gabriel coincide en que esta segunda oportunidad tuvo un significado especial: "En esta oportunidad me lo disfruté bastante. La idea era demostrar en el escenario la unión entre él y yo. Para mí fue brutal".

Para ambos, trabajar juntos es una experiencia natural y placentera. "Imagínate trabajar con tu mejor amigo. Eso no es trabajo, es disfrutar", aseguran.

El ilusionismo en RD

Al hablar sobre el momento que vive el ilusionismo en República Dominicana, Félix comparte una visión honesta sobre cómo evoluciona este arte en el país.

"Es un tema complejo y subjetivo. El que trabaja con público infantil le va brutal porque siempre hay cumpleaños. Pero el ilusionismo para adultos está en pañales, porque no hay cultura; somos un país muy religioso y hay mucho tabú".

"Hay que darle tiempo, igual que al stand up comedy, que tomó su tiempo para crecer. Plataformas como esta ayudan mucho", reflexiona.

Gabriel añade que la mezcla de ilusionismo con humor es parte esencial de su acto: "Claro, ahí está nuestra sinergia. Somos bien relajados y nos encanta el humor, y llevamos eso al acto. Yo soy más serio; Félix es más extrovertido. Eso lo hace más entretenido y diferente".

El camino del ilusionista

Para quienes sienten curiosidad por el mundo de la magia, ambos artistas coinciden en que el aprendizaje es continuo y exige dedicación. Félix explica: "Hay que tener curiosidad. La magia es como la medicina: todos los días hay algo nuevo".

"La tecnología ha restado asombro a la gente, pero la magia se trata de causar emociones. Hay que estudiar psicología, entender cómo piensa el ser humano para ilusionarlo. Hay muchos maestros, y si alguien está interesado, Gabriel y yo podemos orientarlo. No es fácil empezar solo", refiere.

"Esto es un arte de aprendizaje constante. Siempre surgen cosas nuevas. Félix y yo compartimos ideas todos los días. La tecnología nos reta a pensar más para sorprender. Y quien esté interesado puede contar con nuestro apoyo", agrega Gabriel.

Lo próximo: un acto "muy dominicano"

Aunque prefieren mantener el misterio, adelantan que lo que presentarán en la siguiente ronda conectará profundamente con el público local. "Sabemos que le va a encantar al dominicano porque tiene que ver con algo muy arraigado a nosotros... pero no puedo decir nada todavía", adelanta Félix, sin revelar detalles.

¿Qué harán con el dinero si ganan esta temporada? "Bueno... en un dúo los cuartos no rinden (risas). Pero ambos coincidimos en crear un espacio donde la gente pueda vivir una experiencia realmente mágica, desde la llegada hasta la salida. No es un teatro ni un bar: un concepto distinto", concluye Félix.

