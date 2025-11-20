Las misses dominicanas Jennifer Ventura y Yamilex Hernández entran al Top 30 del Miss Universo
La Miss República Dominicana fue la quinta en entrar al Top 30 y la primera latina
La Miss República Dominicana Universo, Jennifer Ventura, entró al Top 30 del Miss Universo que se celebra en Tailandia.
La reina de belleza criolla fue la quinta en entrar al Top 30 y la primera latina en el primer grupo de 15.
Luego, en el segundo grupo de 15 candidatas para completar las 30 participantes, entró la dominicana Yamilex Hernández, la Miss Universe Latina, quien ganó el reality de Telemundo.
Ventura representa con toda su elegancia a Quisqueya la bella, en un espectáculo que tiene lugar en el Impact Challenger Hall de Pak Kret, Nonthaburi en Tailandia. Jennifer Ventura se ha destacado en la competencia preliminar y en los eventos previos del certamen de belleza.
La representante de Turcos y Caicos, la joven dominicana Bereniece Dickenson (nacida en SD y criada en Puerto Plata), quedó fuera de la selección de las 30. De igual forma, se destacó por su porte majestuoso. Su historia, al igual que su piel oscura y brillante, resalta en el escenario internacional como un tributo a la herencia africana del Caribe.
En total, entraron 15 latinas al Top 30, entre estas las concursantes de Puerto Rico, Estados Unidos, Cuba, Colombia, Venezuela, Nicaragua, Guatemala, Costa Rica y Paraguay.
Una de las más de 120 candidatas sucederá a la actual Miss Universo, Victoria Kjær Theilvig, representante de Dinamarca, quien entregará su corona en lo que promete ser una noche de elegancia, empoderamiento y evolución.
El listado:
Miss India
Miss Guadalupe
Miss China
Miss Tailandia
Miss República Dominicana
Miss Brasil
Miss Ruanda
Miss Costa del Marfil
Miss Colombia
Miss Países Bajos
Miss Cuba
Miss Bangladesh
Miss Japón
Miss Puerto Rico
Miss USA
Miss México
Miss Filipinas
Miss Zimbabue
Miss Costa Rica
Miss Malta
Miss Chile
Miss Canadá
Miss Universe Latina
Miss Croacia
Miss Venezuela
Miss Guatemala
Miss Palestina
Miss Nicaragua
Miss Francia
Miss Paraguay