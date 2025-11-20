×
Las misses dominicanas Jennifer Ventura y Yamilex Hernández entran al Top 30 del Miss Universo

La Miss República Dominicana fue la quinta en entrar al Top 30 y la primera latina

  • Daniela Pujols - Twitter
Las misses dominicanas Jennifer Ventura y Yamilex Hernández entran al Top 30 del Miss Universo
La Miss República Dominicana Jennifer Ventura y Yamilex Hernández entran al Top 30 del Miss Universo. (FUENTE EXTERNA)

La Miss República Dominicana Universo, Jennifer Ventura, entró al Top 30 del Miss Universo que se celebra en Tailandia.

La reina de belleza criolla fue la quinta en entrar al Top 30 y la primera latina en el primer grupo de 15.

Luego, en el segundo grupo de 15 candidatas para completar las 30 participantes, entró la dominicana Yamilex Hernández, la Miss Universe Latina, quien ganó el reality de Telemundo.

Ventura representa con toda su elegancia a Quisqueya la bella, en un espectáculo que tiene lugar en el Impact Challenger Hall de Pak Kret, Nonthaburi en Tailandia. Jennifer Ventura se ha destacado en la competencia preliminar y en los eventos previos del certamen de belleza.

Jennifer Ventura en el inicio de Miss Universo 2025.

La representante de Turcos y Caicos, la joven dominicana Bereniece Dickenson (nacida en SD y criada en Puerto Plata), quedó fuera de la selección de las 30. De igual forma, se destacó por su porte majestuoso. Su historia, al igual que su piel oscura y brillante, resalta en el escenario internacional como un tributo a la herencia africana del Caribe.

En total, entraron 15 latinas al Top 30, entre estas las concursantes de Puerto Rico, Estados Unidos, Cuba, Colombia, Venezuela, Nicaragua, Guatemala, Costa Rica y Paraguay.

Una de las más de 120 candidatas sucederá a la actual Miss Universo, Victoria Kjær Theilvig, representante de Dinamarca, quien entregará su corona en lo que promete ser una noche de elegancia, empoderamiento y evolución.

El listado:

TOP 30

  1. Miss India

  2. Miss Guadalupe
    Miss China
    Miss Tailandia
    Miss República Dominicana
    Miss Brasil
    Miss Ruanda
    Miss Costa del Marfil
    Miss Colombia
    Miss Países Bajos
    Miss Cuba
    Miss Bangladesh
    Miss Japón
    Miss Puerto Rico
    Miss USA


  3. Miss México
    Miss Filipinas
    Miss Zimbabue
    Miss Costa Rica
    Miss Malta
    Miss Chile
    Miss Canadá
    Miss Universe Latina
    Miss Croacia
    Miss Venezuela
    Miss Guatemala
    Miss Palestina
    Miss Nicaragua
    Miss Francia
    Miss Paraguay

Egresada de Comunicación Social por la UASD y del Máster en Comunicación e Identidad Corporativa por la UNIR.