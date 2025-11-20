Las misses dominicanas Jennifer Ventura y Yamilex Hernández entran al Top 30 del Miss Universo

La Miss República Dominicana Jennifer Ventura y Yamilex Hernández entran al Top 30 del Miss Universo. ( FUENTE EXTERNA )

La Miss República Dominicana Universo, Jennifer Ventura, entró al Top 30 del Miss Universo que se celebra en Tailandia.

La reina de belleza criolla fue la quinta en entrar al Top 30 y la primera latina en el primer grupo de 15.

Luego, en el segundo grupo de 15 candidatas para completar las 30 participantes, entró la dominicana Yamilex Hernández, la Miss Universe Latina, quien ganó el reality de Telemundo.

Ventura representa con toda su elegancia a Quisqueya la bella, en un espectáculo que tiene lugar en el Impact Challenger Hall de Pak Kret, Nonthaburi en Tailandia. Jennifer Ventura se ha destacado en la competencia preliminar y en los eventos previos del certamen de belleza.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/21/whatsapp-image-2025-11-20-at-2204436ec0283a-d2bb84bb.jpg Jennifer Ventura en el inicio de Miss Universo 2025.

La representante de Turcos y Caicos, la joven dominicana Bereniece Dickenson (nacida en SD y criada en Puerto Plata), quedó fuera de la selección de las 30. De igual forma, se destacó por su porte majestuoso. Su historia, al igual que su piel oscura y brillante, resalta en el escenario internacional como un tributo a la herencia africana del Caribe.

En total, entraron 15 latinas al Top 30, entre estas las concursantes de Puerto Rico, Estados Unidos, Cuba, Colombia, Venezuela, Nicaragua, Guatemala, Costa Rica y Paraguay.

Una de las más de 120 candidatas sucederá a la actual Miss Universo, Victoria Kjær Theilvig, representante de Dinamarca, quien entregará su corona en lo que promete ser una noche de elegancia, empoderamiento y evolución.

El listado:

TOP 30 Miss India Miss Guadalupe

Miss China

Miss Tailandia

Miss República Dominicana

Miss Brasil

Miss Ruanda

Miss Costa del Marfil

Miss Colombia

Miss Países Bajos

Miss Cuba

Miss Bangladesh

Miss Japón

Miss Puerto Rico

Miss USA

Miss México

Miss Filipinas

Miss Zimbabue

Miss Costa Rica

Miss Malta

Miss Chile

Miss Canadá

Miss Universe Latina

Miss Croacia

Miss Venezuela

Miss Guatemala

Miss Palestina

Miss Nicaragua

Miss Francia

Miss Paraguay