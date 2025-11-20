La actriz colombiana Laura Londoño continúa brillando en la escena internacional con su más reciente participación en La huésped, una producción de Netflix que ha captado la atención del público por su mezcla de drama psicológico, deseo y misterio.

En esta historia, Londoño comparte protagonismo con Carmen Villalobos, con quien ya había coincidido en Café con aroma de mujer. En esta ocasión, ambas se enfrentaron a escenas cargadas de intensidad y sensualidad, interpretadas con un nivel de naturalidad y profesionalismo que el público no ha dejado de destacar.

Laura da vida a Silvia, la protagonista de La huésped, un personaje lleno de matices que intenta sostener el equilibrio entre su vida familiar y su matrimonio mientras se ve envuelta en una relación secreta que la confronta emocionalmente y la sitúa en el centro del conflicto. Un rol intenso y vulnerable que, de hecho, la actriz estuvo a punto de rechazar.

La artista, entre risas, también confesó que disfrutó de esa complicidad femenina que surgió entre ambas:

"Además, el hecho de que sea una mujer le da una complicidad extra a lo que hacemos. Me sentí muy cómoda con ella, en un terreno de confianza, de juego y de mucho respeto. Fue muy lindo. La adoro. Me encantó darle besitos a Carmen", confesó con una sonrisa algo pícara.

Sus declaraciones rápidamente se hicieron virales, y los fanáticos celebraron la naturalidad con la que la actriz abordó un tema que suele despertar curiosidad. Comentarios como "Las dos son espectaculares", "Una conexión muy real" o "Fue mejor que con hombres" inundaron las redes.

¿Cómo fue la experiencia de grabar escenas íntimas?

Consultada sobre si le resultó difícil grabar las escenas íntimas con Villalobos, Londoño fue franca.

"Sabes que no. O sea, sí y no, como todo en la vida. Carmen es una de las actrices más profesionales con las que he trabajado. Me encanta eso, porque no hay nada más rico que encontrarse a alguien igual de riguroso en el trabajo.

Eso nos conecta mucho laboralmente, siempre desde un lugar de respeto por la otra".

La actriz también reflexionó sobre la conexión femenina que aportó una energía especial al rodaje. "El hecho de compartir ese tipo de escenas con una mujer le da un toque distinto, una complicidad extra. Me sentí muy cómoda, fue un terreno de confianza y respeto mutuo. Fue una experiencia preciosa".

¿Qué límites establece Laura Londoño como actriz?

Durante la conversación sostenida en Madrid, Laura Londoño también habló de los límites que se traza como actriz y de lo que no negociaría en un papel.

"Ay, no sé... no sé si hay algo tan radical que yo dijera ´esto no lo hago´. Creo que no lo decidiría desde el miedo, pero sí desde mis valores. Si algo va en contra de lo que soy o de lo que creo, simplemente no lo haría. Elijo personajes que me reten, no que me traicionen", explicó con serenidad.

Asimismo, se refirió a los personajes que le gustaría explorar en el futuro. "En este momento me muero de ganas de hacer un personaje que me ponga a bailar, porque bailar es lo que más me gusta en la vida. Todo lo que tenga que ver con la música, con el ritmo, me llena de energía. Aún no lo he hecho y tengo muchas ganas".

¿Cómo maneja las críticas Laura Londoño?

Con una sonrisa tranquila, Londoño también habló sobre cómo maneja las críticas, tanto positivas como negativas, un tema que para muchos actores suele ser complejo.

"Obviamente uno se entera de todo... de lo bueno y de lo malo. Pero al final agradezco cada comentario, porque significa que la gente está mirando mi trabajo. Sin embargo, no dejo que eso me cambie. Yo sigo siendo yo. Si vienes a felicitarme o a criticarme, igual te agradezco, pero sigo siendo yo, igual. Ya está. Yo soy yo, y está bien", afirmó con convicción.

Sus palabras reflejan la madurez de una artista que ha aprendido a navegar la fama con autenticidad y calma, enfocándose en el crecimiento más que en la opinión pública.

¿Qué opina sobre el cine iberoamericano?

Durante su paso por España, la actriz celebró el auge del cine y las producciones iberoamericanas.

"Somos todos mega talentosos, de punta a punta, y hoy brillan todos los países. Estoy feliz de ver cómo Colombia sigue aportando historias que emocionan. Con Cien años de soledad y otras producciones, seguimos mostrando de lo que somos capaces", señaló.

Londoño también comentó su participación en un evento benéfico en Valencia, donde por primera vez jugó fútbol junto a otras figuras del entretenimiento. "Fue la primera vez que jugué fútbol en mi vida, con un montón de estrellas. Lo hice para recaudar fondos para los damnificados por la DANA. Fue algo hermoso", recordó.

¿Cuáles son los planes futuros de Laura Londoño?

Finalmente, confesó que uno de sus deseos pendientes es visitar la República Dominicana: "Tengo una amiga que se casó allá y no pude ir. Desde entonces estoy en deuda. Muero de ganas de conocer ese país y espero hacerlo pronto", concluyó con una sonrisa.