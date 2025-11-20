Miss México es la nueva Miss Universo 2025

La mexicana Fátima Bosch es la nueva Miss Universo. Esta edición tuvo a 120 candidatas quienes compitieron para suceder a la saliente Miss Universo, Victoria Kjær Theilvig, representante de Dinamarca. ( FUENTE EXTERNA )

La representante de Miss México, Fátima Bosch, es la nueva Miss Universo 2025 . Fue coronada en una competitiva gala celebrada en el Impact Challenger Hall de Pak Kret, Nonthaburi, en Tailandia.

La segunda finalista fue Miss Tailandia, Praveenar Singh, la anfitriona del certamen celebrado en su país.

Como cuarta finalista quedó Olivia Yace, Costa de Marfil; la tercera finalista, Ahtisa Manalo, Filipinas, y la segunda finalista Venezuela, Stephany Abasali.

Esta edición tuvo a 120 candidatas quienes compitieron para suceder a la saliente Miss Universo, Victoria Kjær Theilvig, representante de Dinamarca. Victoria se despidió de su reinado motivando a los jóvenes a luchar por sus sueños con determinación, valores y firmeza.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/21/whatsapp-image-2025-11-20-at-23371115fca0c3-74f737f3.jpg Las cinco finalistas del Miss Universo 2025. (FUENTE EXTERNA)

Aunque al principio el poder latino dijo presente con la mayoría de las representantes en el Top 12, solo dos consiguieron avanzar a la final y fueron México y Venezuela.

La corona se debatió entre América Latina, Asia y África Occidental, especialmente entre Miss Tailandia y Miss Costa de Marfil, las favoritas de la noche tanto para los televidentes como el público en vivo. Por lo que resultó ser una gran sorpresa que Fátima Bosch, de 25 años,se impusiera entre todas.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/21/whatsapp-image-2025-11-21-at-001654042a0d00-cfe5cbc1.jpg Fátima Bosch, la nueva Miss Universo. (FUENTE EXTERNA)

Olivia Yace, de Costa de Marfil, tuvo las respuestas más inspiradoras y acertadas. Y las apuestas eran que quedara ganadora o primera finalista, así como del desempeño que tuvo en la sección de preguntas Praveenar Singh, Miss Tailandia.

Todas las participantes tuvieron un espectacular paso por la pasarela en los trajes de baño y de gala.

La edición número 74 del famoso certamen de belleza repitió el concepto de selección del año pasado, comenzando con una elección del Top 30, donde resultaron beneficiadas las candidatas dominicanas Jennifer Ventura y Yamilex Hernández, Miss República Dominicana Universo y Miss Universe Latina, respectivamente.

Luego se eligió al Top 12, donde la mayoría de las reinas de belleza fueron latinas; después la gala pasó al reducido Top 5 y finalmente se anunció a la nueva Miss Universo.

Las cinco candidatas Tailandia, Filipinas, Venezuela, México y Costa de Marfil protagonizaron el esperado momento de las preguntas. Y al final, les repitieron la misma pregunta a cada una: si ganas el título del Miss Universo, ¿cómo usarías está plataforma para empoderar a las chicas jóvenes?, quedando entre las mejores respuestas la de la representante de Costa de Marfil.

¿Quién es Fátima Bosch?

Fátima Bosch, originaria de Teapa, Tabasco, tiene 25 años y mide 1.74 metros. Figuró en diversas listas preliminares como una de las principales contendientes antes de que surgiera una polémica que incrementó su visibilidad internacional.

Días atrás, su nombre alcanzó notoriedad mundial luego de que Nawat Itsaragrisil, director de Miss Universe Tailandia, la llamara "tonta" durante una transmisión.

El comentario generó críticas inmediatas hacia el organizador y dio paso a una ola de apoyo hacia la mexicana en redes sociales. Usuarios de distintos países condenaron la expresión y figuras del espectáculo le mostraron apoyo.

Su formación profesional, detalla el medio El Milenio, está relacionada con el diseño de moda. Estudió licenciatura en Diseño de Indumentaria y Moda en la Universidad Iberoamericana y realizó parte de su preparación en instituciones internacionales como la Nuova Accademia di Belle Arti (NABA), en Milán, Italia, y el Lyndon Institute, en Estados Unidos.

Otro aspecto que ha generado interés en el público es la relación sentimental que mantuvo con el futbolista del Club América, Kevin Álvarez, la cual concluyó en 2023.