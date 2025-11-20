×
Miss Universo 2025
República Dominicana queda fuera del Top 12 del Miss Universo

Las latinas encabezan la selección de las 12 en el certamen celebrado esta noche en Tailandia

  • Daniela Pujols - Twitter
República Dominicana queda fuera del Top 12 del Miss Universo
Miss Colombia, Miss Puerto Rico y Miss Cuba avanzaron en la siguiente ronda. (FUENTE EXTERNA)

La Miss República Dominicana Universo, Jennifer Ventura, no pasó a la siguiente selección de las 12 candidatas que competirán por la corona del Miss Universo en la decisiva gala celebrada hoy en Tailandia.

Yamilex Hernández, la actual Miss Universe Latina, ganadora del reality de Telemundo, también quedó fuera del listado de las 12.

  • Ambas dominicanas quedaron en el Top 30 y brillaron con su porte y excelente pasarela en la presentación del show y en el desfile de traje de baño.

Su participación en los eventos previos al gran día, incluyendo la gala preliminar, con sus trajes típicos, las mantuvo entre las favoritas del público y los missólogos.

Las latinas dominan

El poder latino dice presente en el certamen más importante de belleza, donde la mayoría son de Latinoamérica. Entre ellas Miss Colombia, Miss Chile, Miss Cuba, Miss México y Miss Puerto Rico. De hecho, la "Isla del Encanto" será la sede del Miss Universo 2026.

¿La corona vuelve al continente Americano? ¿O se queda en Asia con las representantes de Miss Tailandia, la más aplaudida de la gala, pues está en su tierra, así como China y Filipinas; o quizás en Europa, con la candidata de Malta, y finalmenteen África Occidental con la imponente reina de belleza de Costa de Marfil, una de las favoritas de toda la competencia.

  • Todas las participantes tuvieron un espectacular paso por la pasarela en los trajes de baño y trajes de gala.
Jennifer Ventura y Yamilex Hernández representaron con brillo y elegancia a la República Dominicana.
TOP 12

  1. Miss Chile
    Miss Colombia
    Miss Cuba
    Miss Guadalupe
    Miss Costa del Marfil
    Miss México
    Miss Puerto Rico
    Miss Venezuela
    Miss China
    Miss Filipinas
    Miss Tailandia
    Miss Malta

Una de estas candidatas sucederá a la actual Miss Universo, Victoria Kjær Theilvig, representante de Dinamarca, quien entregará su corona en lo que promete ser una noche de elegancia, empoderamiento y evolución.

Apasionada por el arte, la cultura, el turismo y la radio. Escribe para la sección Revista de Diario Libre. Egresada de Comunicación Social por la UASD y del Máster en Comunicación e Identidad Corporativa por la UNIR.